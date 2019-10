“Dorpsgezicht verpest”: commotie rond 25 meter hoge gsm-mast in Kooigem Peter Lanssens

15 oktober 2019

12u24 0 Kortrijk Er is in Kooigem behoorlijk wat commotie over de bouw van een 25 meter hoge gsm-mast, op de hoek van de Doornikserijksweg (N50) en de Koninklijkestraat. Sommige inwoners vinden dat het dorpsgezicht van het landelijke Kooigem door de gigantische pyloon geschonden wordt.

Misnoegde buurtbewoners vinden dat de nieuwe antennes beter aan de toren van de Sint-Laurentiuskerk waren bevestigd, zoals in het dorp Moen gebeurde. “Proficiat stad Kortrijk: de kleinste deelgemeente heeft nu de grootste mast”, klinkt het onder meer op sociale media. De eerste bekendmaking tot bouwaanvraag voor de pyloon met antennes voor mobiele telecommunicatie en nieuwe straatverlichting, bijkomende technische kasten inbegrepen, dateert al van 16 september 2016. “We hebben nooit bezwaren ontvangen en gaven zelf een positief advies. Waarna het provinciaal bestuur van West-Vlaanderen uiteindelijk de bouwvergunning afleverde”, stelde schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester) maandag op de gemeenteraad, na een vraag van raadslid Philippe Avijn (Groen). Anderen vinden de pyloon wel oké: “Zo zie je van ver waar Kooigem ligt”, klinkt een andere reactie op sociale media. Zeker is dat het mobiel bereik straks beter wordt in Kooigem. Ook om de hulpdiensten vlot te kunnen bellen. Want dat was vroeger wel eens problematisch in het dorp.