‘Door coronacrisis’ voor 2024 geen trambus in Kortrijk, ook werken in Doorniksewijk uitgesteld Oppositiepartijen CD&V, Vlaams Belang en Groen: “Corona is een drogreden” Peter Lanssens

07 mei 2020

11u17 40 Kortrijk Er wordt in tijden van corona met budgetten geschoven. Zo is het nu officieel zeker dat er voor 2024 geen trambus zal rijden tussen de achterkant van het station en Hoog Kortrijk. Ook de Doorniksewijk zal voor 2024 niet heraangelegd worden. Dat laat het stadsbestuur van Kortrijk in een mededeling weten. Oppositiepartijen CD&V en Vlaams Belang zijn niet mals. Zij vinden de coronacrisis als uitweg gebruiken bijzonder flauw en beweren dat er sowieso geen geld voor was.

De Lijn vindt de vooropgestelde datum van 2024 op het vlak van timing en benodigd investeringsbudget niet meer haalbaar. We zien voor 2024 dus geen twaalf trambussen tussen de achterkant van het station en Hoog Kortrijk rijden, met aan de Kennedylaan een opsplitsing naar de hogeschool Vives en universiteit Kulak enerzijds en naar het ziekenhuis AZ Groeninge anderzijds. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) brengt 4,5 miljoen euro in en de stad Kortrijk minimum 6 miljoen euro, maar bij De Lijn krijgen ze het budget niet meer rond voor 2024.

Met andere woorden: De Lijn heeft andere prioriteiten nu. Zeker in tijden van corona, waarbinnen de beschikbare budgetten momenteel grondig herbekeken worden. De timing voor de wegenwerken zal in overleg met het Vlaams Gewest en De Lijn worden bijgesteld. Er moet trouwens ook nog met de NMBS verder afgestemd worden omdat er een nieuw trambus station in de Minister Tacklaan nodig is.

Nieuw treinstation

“De heraanleg van de Doorniksewijk al voor 2024 opstarten heeft geen enkele zin”, stelt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “We willen niet dat handelaars er te vroeg door werken getroffen worden. Het is namelijk de bedoeling om de heraanleg van de Doorniksewijk pas na de vernieuwing van de Minister Tacklaan aan te vatten. De Minister Tacklaan zal wellicht pas in 2023 vernieuwd worden, vandaar. Want ook de timing voor de vernieuwing van de stationsbuurt, die werken zijn momenteel volop bezig, schuift met enkele maanden op. Er zit wat vertraging op, door de coronacrisis. Het is trouwens verder nog niet duidelijk ook wat de impact van de coronacrisis op de bouw van een nieuw treinstation in Kortrijk zal zijn. Zeker is dat het geen nieuw design station van ruim 100 miljoen euro wordt. Een mooi en functioneel nieuw station moet wel haalbaar zijn.”

Corona is een drogreden om niet openlijk te moeten toegeven dat de budgetten er sowieso niet waren bij De Lijn. CD&V-gemeenteraadslid Benjamin Vandorpe

Megalomaan project

De oppositiepartijen zijn niet mals. “Corona als uitweg gebruiken is bijzonder doorzichtig en flauw. Het is het perfecte excuus om het onhaalbare, voor de buurt onaanvaardbare en megalomane project van de trambus over de verkiezingen te tillen. Maar wees gerust, het zal wél een belangrijk thema worden voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024", zegt fractieleider Wouter Vermeersch van Vlaams Belang. “Corona is een drogreden om niet openlijk te moeten toegeven dat de budgetten er sowieso niet waren bij De Lijn, zoals wij al verschillende keren aanhaalden”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Benjamin Vandorpe. “Net daarom vroegen we om een voorbereidende studie van 650.000 euro niet uit te voeren. Het is weggesmeten geld”, aldus Vandorpe.

Woordvoerster Karen Van der Sype van De Lijn houdt het in het midden: “Ik kan alleen maar bevestigen dat 2024 op het vlak van timing en budget niet haalbaar is. Maar De Lijn blijft het trambusproject in Kortrijk genegen.”

Geen afstel

De trambus zal er volgens het stadsbestuur van Team Burgemeester, sp.a en N-VA sowieso komen. De administratieve voorbereidingen zitten op schema en worden niet stilgelegd. De stad en het Vlaams Gewest bereiden het dossier verder voor om meteen te kunnen opstarten van zodra de budgetten bij De Lijn er ooit zijn. Er wordt nog dit jaar een ontwerper voor de Doorniksewijk aangesteld. In die ontwerpfase is alle ruimte voor inspraak voorzien. De participatie wordt wel pas later dit jaar opnieuw onder de vorm van infomomenten opgestart, van zodra de coronamaatregelen het toelaten. Wie ondertussen wil meedenken over het project, kan zich nu al aanmelden op www.kortrijk.be/HOV. Op die website staat alle info over het dossier trambus.

Verdere verlaging Leieboorden?

Andere bovenlokale dossiers, zoals de verdere verlaging van de Leieboorden tot aan het stadsdeel Weide met inbegrip van een passantenhaven aan de Vismarkt, worden momenteel niet uitgesteld. De timing voor de verdere verlaging van de Leieboorden, kostprijs 2,5 miljoen euro, blijft 2024. “Dat dossier ziet er goed uit. We hopen tegen eind deze zomer concrete afspraken te hebben met De Vlaamse Waterweg”, zegt Van Quickenborne.

Kortrijk zet nu in op de ‘happy few’ die een jachthaven aan de verdere verlaagde Leieboorden willen, maar niet op een broodnodige investering in het openbaar vervoer. Onbegrijpelijk. Fractieleider David Wemel van Groen

Groen

Fractieleider David Wemel van oppositiepartij Groen heeft zijn bedenkingen: “Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters, een partijgenote van Van Quickenborne, verkondigde recent in het parlement dat De Lijn géén projecten zou uitstellen omdat de crisis net een moment is om extra te investeren. Kortrijk zet nu in op de ‘happy few’ die een jachthaven aan de verdere verlaagde Leieboorden willen, maar niet op een broodnodige investering in het openbaar vervoer. Onbegrijpelijk. Ik hoop dat de stad een alternatief zoekt voor de Doorniksewijk. Zodat fietsers en voetgangers niet moeten wachten tot na 2024 om zich daar veilig te voelen”, aldus David Wemel.