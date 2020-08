“Dit kan absoluut niet, het is levensgevaarlijk”: jongeren springen van Collegebrug de Leie in Peter Lanssens

10 augustus 2020

11u06 34 Kortrijk Foto’s - ze zijn wazig omdat de nacht al bijna ingevallen was - tonen hoe enkele jongeren zondag rond 22 uur van de Collegebrug aan woontoren K-Tower in Kortrijk in de Leie springen. Dat is verboden, want het is levensgevaarlijk. Ze riskeren zware GAS-boetes. “Dit kan absoluut niet”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas.

De s-vormige hangbrug voor voetgangers en fietsers, tussen de Diksmuide- en IJzerkaai, is op het hoogste punt zeven meter hoog. Wie de sprong waagt, kan zich ernstig bezeren, want het water is momenteel niet diep. Eens in de Leie zelf kunnen koude onderstromen je spieren doen verkrampen, waardoor je kunt verdrinken.

De wazige foto’s circuleerden zondagavond laat op de populaire app Snapchat. Enkele getuigen zagen de jongeren van de brug springen en in de Leie zwemmen. “We houden het zeker in de gaten, want dit kan absoluut niet”, zegt Detavernier. “Een gouden tip voor wie zoiets opmerkt: verwittig meteen de politie.”

GAS-boete tot 350 euro

Er staan langs de Leie bordjes ‘verboden te zwemmen’, maar die zagen de jongeren niet of ze negeerden ze. Als ze geïdentificeerd worden, riskeren ze een GAS-boete tot 175 euro als het om minderjarigen gaat of tot 350 euro bij meerderjarigen. Op de foto’s die op Snapchat rondgingen, zijn ze alvast onherkenbaar.