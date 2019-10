“Dank u wel!”: 500 kinderbegeleiders krijgen bloembol Peter Lanssens

11 oktober 2019

12u56 3 Kortrijk Wel 500 kinderbegeleiders telt Kortrijk. Naar aanleiding van de Dag van de Kinderbegeleider, op vrijdag 12 oktober, werden ze verrast met een bloembol.

Elke dag maken kinderbegeleiders van de opvang een warme plek waar kinderen zich uitleven en ontplooien. De stad verrast op deze speciale dag de kinderbegeleiders daarom met een kleine attentie, als dank. Ze krijgen allemaal een bloembol omdat ze elk kind laten groeien en bloeien. Schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a) ging vrijdagochtend de eerste bloembollen persoonlijk afleveren. De schepen trok naar Auricula. Het kinderdagverblijf in de Schinkelstraat op Overleie is gespecialiseerd in de opvang van kindjes die specifieke zorgen nodig hebben.