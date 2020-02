‘Coronaman’ Philip Soubry dreigt na quarantaine in België nu weken in Italië vast te zitten: “Als ze hier in lockdown gaan, vluchten we” Peter Lanssens

24 februari 2020

15u20 0 Kortrijk Het coronavirus blijft Philip Soubry (54) uit Kortrijk achtervolgen. Soubry, die zich vrijwillig liet repatriëren uit China en als enige besmette Belg twee weken in quarantaine zat, dreigt nu in Italië van de buitenwereld afgesneden te worden. Zijn werkgever, machinefabrikant LVD in Gullegem, stuurde hem en een collega naar Italië voor een opdracht. “Als ze hier in lockdown gaan, vluchten we”, vertelt Soubry.

“We zijn zopas in Bologna geland. Hier werd meteen de lichaamstemperatuur gemeten van alle passagiers”, vertelt Philip Soubry. Hij verblijft in Italië samen met een collega van LVD in de buurt van Verona: netjes tussen de door corona zwaar getroffen regio’s Veneto en Lombardije. “Niet te geloven, nu zit ik er weer midden in. Het blijft me maar achtervolgen”, zegt de Kortrijkzaan. “Van het moment dat het er hier naar uit ziet dat het gebied waar wij verblijven ook in lockdown gaat, springen we in onze huurwagen en rijden we meteen terug naar België. Het is niet zo dat ik nog eens corona kan krijgen. Want wie de ziekte kreeg en overwon, is immuun. Maar ik heb geen zin om wéér enkele weken niet te kunnen gaan en staan waar ik wil. En straks denken ze in Italië verkeerdelijk dat ik hier de ziekte nog een beetje verder kom verspreiden. Mijn collega is trouwens bang. We gaan nu eerst een Mexicaans Corona-biertje drinken. Om te bekomen”, aldus Soubry. Die in april hoopt om naar Huangshi in China te reizen. Waar zijn vrouw woont en waar hij ook voor LVD werkt.