‘Belangrijke getuigen’ opgedoken in verzonnen verhaal over alcoholcontrole Q Peter Lanssens

21 oktober 2019

07u55 3 Kortrijk Het onderzoek naar de auteur van een verzonnen verhaal, dat de burgemeester van Kortrijk op zaterdag 17 augustus zogezegd op dronken rijden werd betrapt na de match van KVK tegen Anderlecht, vordert. Vlaams Belang lanceerde het fake news toen op Facebook. Van Quickenborne (Open Vld-Team Burgemeester) diende klacht in voor laster en eerroof. Het broodjeaapverhaal bracht ook zijn vrouw en de politie in diskrediet. Het parket en de politiezone RIHO voeren het onderzoek. “Er zijn belangrijke getuigen opgedoken”, stelt Vincent Van Quickenborne nu.

“Het is fijn om enthousiaste cliënten te hebben, maar ik wacht liever tot de buit binnen is”, reageert zijn advocaat Jan Leysen. “Het is momenteel te vroeg om hier al verklaringen over af te leggen. Maar het is juist dat het gunstig aan het evolueren is”, aldus nog Jan Leysen. De vraag is vooral wie de valse Facebookpost publiceerde op de pagina van Vlaams Belang Kortrijk. Want politie en parket lieten eerder al weten dat er geen enkele sprake is van een alcoholcontrole waarbij Q positief testte. Volgens Vincent Van Quickenborne zit wellicht federaal parlementair en gemeenteraadslid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) achter de post. Dat de politiezone RIHO (Roeselare, Izegem, Hooglede, red.) en niet de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede, red.) het onderzoek voert, is logisch en in deze zaak de normale gang van zaken. Vincent Van Quickenborne zit namelijk het Vlas-politiecollege voor. Door de zone RIHO te laten onderzoeken, garandeer je neutraliteit.