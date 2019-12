‘Als ze lacht’ van Yevgueni eert aan kanker overleden Valerie: “Ze had een prachtige lach” Peter Lanssens

14u53 70 Kortrijk Bijzonder ontroerend moment tijdens De Warmste Week in Kortrijk, waar Yevgueni donderdagochtend live ‘Als ze lacht’ bracht. Een postuum eerbetoon aan Valerie Costenoble (46) uit Sint-Joris bij Beernem, die na een lange strijd aan longkanker overleed. “Valerie was een heel warme vrouw, met een prachtige lach”, zeggen haar man en drie vriendinnen. Ze verkochten symbolisch 3.100 magneetjes met ‘Als je lacht’ op. Hun actie brengt 4.900 euro voor Kom op tegen Kanker op.

Even sprakeloos waren ze, de vriendinnen en man van wijlen Valerie Costenoble. Ze vroegen het plaatje ‘Als ze lacht’ van Yevgueni aan, maar werden verrast door zanger Klaas Delrue, die het nummer live op het podium van de openlucht radiostudio op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk bracht. Ook StuBru-presentator Fien Germijns was onder de indruk. “Ontzettend bedankt, voor ons Valerie, die een grote fan van Yevgueni was”, vertelden de vier, die er emotioneel van werden. Valerie Costenoble kreeg op 4 oktober 2017 de keiharde diagnose: longkanker waar niets meer tegen te beginnen was. “Het nieuws kwam keihard binnen”, zeggen haar vriendinnen en collega’s Ann De Sy, Nathalie De Smet en Trees Kesteloot.

Haar lach was zo mooi. Je hoorde haar al van ver. We kregen er telkens meteen zin om te werken van. Valerie zat aan de receptie, in het bedrijf waar we aan de slag zijn. Haar vriendinnen

Bourgondiër

“We hebben keihard genoten van alle tijd die we nog samen hadden. Zo gingen we maandelijks samen uit eten. Valerie was een levensgenieter en bourgondiër. We kregen dat mee van haar. Ze probeerde altijd voor iedereen het beste te doen. We leerden elkaar in 2010 op het werk kennen. Het klikte meteen. Haar lach was zo mooi. Je hoorde het geluid die ze dan maakte al van ver. We kregen er telkens meteen zin om te werken van. Valerie zat aan de receptie, in het bedrijf uit Lievegem waar we aan de slag zijn.”

Uitstraling

Valerie Costenoble overleed op 3 juni. Ook op haar begrafenis weerklonk het liedje ‘Als ze lacht’. “Ze stak haar ziekte weg”, vertellen haar vriendinnen. “Omdat ze herinnerd wil worden zoals ze was. Zo doste ze zich altijd uit, hoe moeilijk dat door de chemo ook was soms. Valerie was een heel warme en zachte vrouw. Met veel uitstraling ook, ze was in elke ruimte echt aanwezig.”

Gewoon doen en niet te lang wachten, was haar motto als levensgenieter. Ze overleed 23 jaar nadat haar mama aan borstkanker stierf. Ze rusten nu samen, naast elkaar. Haar vriendinnen

Italië

Na gebrainstormd te hebben, besloten de vriendinnen de winkel Paper To Be in Lievegem binnen te stappen om er magneetjes met de tekst ‘Als je lacht’ te maken. “We willen zo iets persoonlijk van Valerie meegeven. We hebben de eerste twee magneetjes op haar grafzerk gelegd. We hoopten om vijfhonderd magneetjes te verkopen. Maar toen we in november de actie op Facebook lanceerden, was de respons enorm en waren er meteen duizend weg. Geweldig! We maakten ook veel magneetjes zelf. Het gaf ons een warm gevoel. Omdat we zo ook herinneringen aan Valerie op konden halen, met een lach en een traan. Zo was Valerie gek op Italië. We trekken in mei 2020 een weekje naar Bologna, waar ze veel was. Het was trouwens haar uitdrukkelijke wens om iets voor Kom op tegen Kanker te doen. We gaan haar nooit vergeten. Gewoon doen en niet te lang wachten, was haar motto als levensgenieter. Ze overleed 23 jaar nadat haar mama aan borstkanker stierf. Ze rusten nu samen, naast elkaar.”