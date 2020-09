“Alle andere leerkrachten testen negatief”: school Mijn Oogappel toch twee weken dicht na coronabesmetting Peter Lanssens

10 september 2020

11u20 0 Kortrijk Eén met corona besmette leerkracht volstaat om basisschool Mijn Oogappel in Kortrijk te verplichten twee weken te sluiten. “Een beetje raar, want alle andere leerkrachten hebben ondertussen negatief getest”, zegt directrice Nele Boelens. “Maar goed, het heeft te maken met de kleinschaligheid van onze school, waar iedereen veel contact heeft met elkaar. De ouders tonen begrip.”

Mijn Oogappel in de Doorniksewijk is een methodeschool met de Bijbel voor gewoon (32 leerlingen van 2,5 tot 12 jaar) en buitengewoon (33 leerlingen van 6 tot 13 jaar) onderwijs. Het is niét Mijn Oogappel zelf die de sluiting van twee weken oplegt, na een coronabesmetting bij een leerkracht. “Dat hebben onder meer het Vlaams agentschap zorg en gezondheid, de crisiscel van Kortrijk en het centrum voor leerlingenbegeleiding beslist”, zegt Nele Boelens. De kinderen worden niet aan hun lot overgelaten. Want er wordt momenteel als tijdelijke oplossing via afstandsonderwijs gewerkt. “De ouders tonen allemaal heel veel begrip”, vertelt Nele Boelens. “Ze zijn tevreden met de manier waarop we deze crisis aanpakken. We zijn ondertussen natuurlijk ook al een beetje getraind in afstandsonderwijs. Voor één besmetting twee weken sluiten, het is een beetje raar. Vooral omdat we alle coronamaatregelen volgen. Maar goed, we zijn een kleine school waar we wat dichter op elkaar zitten. Het is dus beter om geen enkel risico te nemen, om in ieder geval erger te voorkomen.”

De besmette leerkracht, over identiteit wordt omwille van de privacy niets gezegd, stelt het goed. Alle andere zeventien leerkrachten, niet allemaal voltijdse krachten, zijn ondertussen ook getest. “Hun resultaten zijn gelukkig negatief”, vertelt Nele Boelens. “Het gaat dus over een geïsoleerd geval, van een corona-uitbraak is er zeker geen sprake in Mijn Oogappel. Wat een geruststelling is. Alle leerkrachten laten zich volgende week wel nog een tweede keer testen. Om helemaal zeker te zijn. Ongeveer de helft van de leerkrachten, diegene met een verhoogd risico, zit wel in quarantaine. De andere helft begeleidt het afstandsonderwijs. Ook de helft van de leerlingen, de kinderen met een verhoogd risico, zit in quarantaine. Die leerlingen krijgen het advies een coronatest te laten afnemen. Dat is niet verplicht.”

Het luik buitengewoon onderwijs bestaat al jaren binnen de protestantse scholengroep. Maar het gewoon onderwijs is nieuw voor Mijn Oogappel. “Ons eerste schooljaar dus en meteen een tegenvaller, natuurlijk is dat niet fijn”, vertelt Nele Boelens. “Maar onze gezondheid primeert. Mijn Oogappel heropent op woensdag 23 september. We hopen om dan echt vertrokken te zijn, voor een mooi schooljaar”, aldus de directrice.

Mijn Oogappel is gehuisvest in het vroegere immokantoor van Century 21 in de Doorniksewijk 83b, tegenover jeugdhuis Reflex en nabij de Sint-Rochuskerk.