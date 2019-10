“Al 250 kleuters ingeschreven voor klasbezoek”: Ring Shopping brengt Heksje Mimi tot leven Peter Lanssens

18 oktober 2019

08u51 0 Kortrijk Elke Vlaming met jonge kinderen moet al eens een kinderboek van Kathleen Amant in de handen gehad hebben. De avonturen van Anna, Lou en Heksje Mimi zijn wereldberoemd in Vlaanderen en daarbuiten. Heksje Mimi komt nu van zaterdag 19 oktober tot zaterdag 9 november tot leven in het winkelcentrum Ring Shopping.

Er staan tal van activiteiten op het programma, voor kinderen tussen 3 en 8 jaar. Zo kunnen ouders een zoektochtkaart aan de infobalie krijgen. Om in de etalages op zoek te gaan naar benodigdheden voor Heksje Mimi’s griezelfeestje. Wie alles vindt, krijgt een leuke verrassing aan de infobalie. Op het centrale plein in het winkelcentrum staat een gezellig aangekleed heksenhuisje. Waar vrijwilligers Ine Desplinter en Connie Eggermont op geregelde tijdstippen voorlezen uit prentenboeken. Kinderen kunnen er ook een Heksje Mimi hoed maken en deelnemen aan een kleurwedstrijd. Kathleen Amant, auteur van de prentenboeken, signeert op zaterdag 26 oktober van 10.30 tot 12.30 uur op het centrale plein. Alle kleuterscholen uit de regio kregen een persoonlijke uitnodiging. Er zijn al 250 kleuters voor een klasbezoek ingeschreven. Meer info over de activiteiten en de tijdstippen staat op www.ringshopping.be.