Zeldzame iconen uit autogeschiedenis onder de hamer in Kortessem Dirk Selis

12 augustus 2019

15u59 8 Kortessem “Veilinghuis HammerTime veilt momenteel in haar Limburgse vestiging in Kortessem alle iconen uit de autogeschiedenis. De auto’s die onze mobiliteit gevormd en gekleurd hebben zoals we ze nu kennen. Ze zijn bijzonder zeldzaam en komen van overal in Europa”, vertelt veilingmeester en zaakvoerder Frédérique Gouverneur.

“We brengen met deze veiling betaalbare automobielgeschiedenis aan de man”, vertelt Frédérique Gouverneur. “Via het veilingprincipe creëren we de mogelijkheid om leuke Classic Cars aan te bieden aan betaalbare prijzen. Onze locatie in Kortessem is uitgegroeid tot een verzamelpunt van oldtimers. Enerzijds hebben we het oldtimerbedrijf GT Classic Center, gelegen op de historische vierkantshoeve in Kortessem. In de tuin van de GTCC hoeve hebben we een bedrijventerrein van 6.000 m2 waar we het veilinghuis uitbaten. Hier kunnen professionelen en particulieren terecht om gratis hun wagen te verkopen. De kopers op hun beurt kunnen hun slag slaan op ons HammerTime veilingplatform door zelf hun prijs te bepalen en rechtstreeks te bieden op hun buitenkans. Wanneer de bieder het kavel gewonnen heeft, kan deze indien gewenst zich professioneel laten begeleiden door GT Classic Center om de wagen naar zijn wens op punt te zetten.”

LAND ROVER 107 Pick-up - 1956

“Deze Land Rover is de grondlegger van de Defender zoals velen hem kennen. Dit betreft de eerste generatie ‘Lang chassis’ in pick-up versie”, vertelt Gouverneur. “Een wagen die net gered werd uit een Zweedse schuur en haast zeldzaam geworden is. Dit model draagt nog de gevolgen van de oorlog. Destijds was er een absoluut tekort aan staal. Aluminium was er in overvloed en aanzienlijk goedkoop. Daarom is dit koetswerk opgewerkt uit aluminium en verklaart zo ook waarom ze de Defender tot enkele jaren geleden geproduceerd hebben in aluminium. De geheel nieuw ontworpen Defender wordt binnen enkele weken gelanceerd en daarom brengen we deze zeldzame grondlegger van de legende aan de man!”

CITROËN 2CV 4 AZAM - 1968

“Iedereen kent de 2CV, heeft er eentje gehad of heeft er op z’n minst in zijn jeugdige jaren gekke dingen mee gedaan. De wagen die Citroën ontwierp als basisvervoer groeide uiteindelijk uit tot een waar icoon, een manier van expressie, een manier van leven. Deze 2CV uit 1968 is de eerste versie die afzag van de basis om op die manier commercieel meer te bieden. Zo werd deze uitgerust met meer luxe waaronder chroom maar ook met een neerklapbare achterbank, een vlakke laadvloer (hiervoor verhuisde het reservewiel naar de motorruimte) en had je de mogelijkheid via een beugel om de achterklep de vergroten om meer te kunnen laden. Dit is de grondlegger van de commerciële gedachte van Citroën en de eerste uitwerking ervan.”

VOLKSWAGEN KEVER DELUXE - 1959

“Het antwoord op de Citroën 2CV was de Volkswagen Kever. Deze vroege generatie van de Kever is een van de eerste versies die verkrijgbaar was in alle geuren en kleuren. VW gaf de mogelijkheid om de Kever te personaliseren. Je kon kiezen voor een basisuitvoering zonder opties of net gaan voor de “Deluxe” zoals dit exemplaar. Aanpasbare kleuren, luxe zetelbekleding, grote hemel, chrome wieldoppen, etc. Dit zijn enkele mogelijke opties. Dit exemplaar is tevens net gered uit een Zweedse schuur. Het originele, onbeschadigde interieur in bijna nieuwstaat valt op en maakt dit een zeer exclusief exemplaar.”

FIAT 500 R & GIARDINIERA - 1972

Fiat reageerde op deze wagens met de fantastische Italiaanse manier door de 500 generatie op de markt te brengen.

“Klein, dapper maar ontzettend praktisch en ruim. Het succes van de huidige 500 is 100% gebaseerd op de modellen die onder de hamer gaan bij HammerTime. Er staan 5 stuks ter veiling, gaande van de basis Fiat 500 met kleine ronde teller over de Giardiniera (zeldzame break versie) tot de performante 500 R met 600cc motor voor de sportieveling.”

VOLKSWAGEN GOLF I GTI - 1979

“Het succes van de Golf is alom gekend en die populariteit van vandaag werd mede gevormd door de lancering van de allereerste generatie GTI. De wagen werd voorzien van een performantere motor, sportievere ophanging en interieur samen met de nostalgische rode belijning in de grille zoals deze vandaag op de huidige nog steeds geleverd worden. Door het jeugdige karakter hebben deze wagentjes nogal afgezien en zijn er zeer vele verdwenen. Deze Golf I GTI is een zeldzaamheid gezien het eerste type GTI, en dit met kleine achterlichten en het “Tietendashboard”. De GTI werd oorspronkelijk door de fabriek uitgeleverd in Italië waar deze gereden heeft tot 09/2014. Toen is de wagen opgekocht door een officiële Belgische VW-dealer die daarna een ‘nut & bolt restauratie’ uitvoerde.”

Praktisch

Check www.hammertime.be voor alle details en bied online. De veiling sluit dinsdag 20/08/2019 om 19:30. HammerTime organiseert een nocturnebezichtiging woensdag 14/08/2019 van 18:00 tot 22:00 en een kijknamiddag zaterdag van 12:00 tot 16:00. Locatie: GT HammerTime, Industrieweg 23 3720 Kortessem.