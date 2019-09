Wegen en Verkeer wil noodlottig café ‘Den Hoek’ kopen om kruispunt veiliger te maken Dirk Selis

09 september 2019

13u35 0 Kortessem Kortessem wil meer aandacht voor de zwakke weggebruiker, minder vrachtverkeer in de dorpskern en een vlotte doorstroming op de N20. Ondertussen heeft het Agentschap Wegen en Verkeer de procedure gestart voor de aankoop van het hoekpand aan de verkeerslichten om een veilig kruispunt aan te leggen. In juli kwamen er nog vijf mensen om het leven, nadat hun auto in de gevel van een café terecht kwam.

In een gemeenteraad die tot halftwee ‘s morgens duurde, besliste de gemeente Kortessem om de maximumsnelheid in woonkernen te beperken tot 30 kilometer per uur en tractorsluizen in te voeren voor landelijke wegen. “Het bestuur streeft naar een vlotte doorstroming op de N20 en wil daar het aantal aansluitingen met andere straten beperken. Voor fietsers komen er betere (nieuwe) verbindingen tussen de dorpskernen. Ook proberen wij het vrachtverkeer komende van Borgloon om te leiden via de N76 om zo het centrum van de gemeente te sparen”, duidt burgemeester Tom Thijsen (CD&V).

Gekibbel over hoekpand

Maar het was het kruispunt van de N20 met de N76 waar het nodige politiek gekibbel mee gepaard ging. “Op de gemeenteraad van juni suggereerde ik al om het hoekpand te laten kopen door de Vlaamse overheid. Maar toen werd het door de meerheid afgekeurd. Iets daarna sloeg het noodlot toe hè. Toen kon het niet rap genoeg gaan”, zegt Hugo Philtjens (open VLD). “Niets van aan”, zegt schepen Miet Jorissen (CD&V). “In april hebben we al bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aangedrongen om het pand te kopen. De gesprekken zijn nog steeds bezig. Maar je mag niet uit het oog verliezen, dat het hier om een kruispunt van twee rijkswegen gaat. Maar goed, recent heeft onze gemeente een bevestigingsverklaring ontvangen van het AWV waarin het stelt dat het dit dossier ter harte zal nemen. “Dat klopt”, zegt Sep Vandijck, communicatieverantwoordelijke van het AWV. “We bekijken de mogelijkheden voor aankoop van het pand om zo meer ruimte te scheppen op het kruispunt. De procedure is opgestart. We zullen met dat dossier naar het aankoopcomité van de Vlaamse overheid stappen en vragen hiervoor geld vrij te maken.”