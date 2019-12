Vlaams minister Diependaele voorziet 56.634 euro voor restauratie Kortessemse vakwerkhoeve Dirk Selis

26 december 2019

12u40 0 Kortessem Matthias Diependaele (N-VA), Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 56.634 euro toe voor de restauratie van een vakwerkhoeve in Kortessem. “Dankzij de restauratie van deze hoeve zal het beschermde dorpszicht van de Luimertingenmolen en omgeving weer schitteren. Ook de twee nabijgelegen hoeves werden recent opgeknapt zodat ze samen een mooi geheel vormen”, zegt minister Diependaele.

De vakwerkhoeve in Kortessem ligt in een beschermd dorpsgezicht. De eigenaars zorgen ervoor dat de woning opnieuw bewoonbaar wordt. Na de restauratie zullen ze er zelf gaan wonen. Omdat de hoeve in een beschermd dorpsgezicht ligt waarvoor een beheersplan is goedgekeurd, kunnen de eigenaars een erfgoedpremie aanvragen voor de werken opgenomen in dat beheersplan. “Deze vakwerkhoeve werd samen met de watermolen Luimertingenmolen en de omgeving in 2008 beschermd als monument omwille van de historische, de architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde. De vakwerkelementen van de hoeve zijn getuige van een oud agrarisch landschap dat gekenmerkt wordt door de vele vakwerkhoeven”, verduidelijkt minister Diependaele.