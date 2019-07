Vijf doden nadat auto zich in café boort in Kortessem Toon Royackers TT

06 juli 2019

07u29

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 196 Kortessem Aan de Dorpsstraat in het centrum van Kortessem zijn vanmorgen vijf mensen om het leven gekomen, nadat hun auto in de gevel van een café terecht kwam. Het verkeersongeval gebeurde kort na zes uur, ter hoogte van het kruispunt met de Hasseltsesteenweg. Ook in Dilsen-Stokkem, in het noorden van de provincie, viel vanmorgen al een dode bij een verkeersongeval.

De bestuurder van de Audi verloor om iets na zessen vanochtend om een nog onduidelijke reden de controle over zijn wagen, en ging van de rijbaan. De wagen boorde zich aan hoge snelheid in de gevel van het café op de hoek van het kruispunt. Het café was op het moment van het ongeval al gesloten. Alle slachtoffers vielen in de wagen met buitenlandse nummerplaten.

De omgeving is afgezet. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De schade aan het gebouw is aanzienlijk.

Dode in Dilsen-Stokkem

Op de Rijksweg in Rotem, een deelgemeente van Dilsen-Stokkem, was vanmorgen al een dode gevallen. Rond 5.45 uur reed een auto met hoge snelheid in op een leegstaand huis. Door de klap vloog de auto in brand en die sloeg over op de gevel van de woning. De brandweer moest ter plaatse komen en een deel van het dak openleggen om de brand volledig te kunnen blussen. De bestuurder overleefde het ongeval niet.