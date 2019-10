Viervoudig Europees kampioene Acrobatische dans verovert Limburg als influencer: “Ik haal overal de acrobate in mezelf naar boven” Dirk Selis

02 oktober 2019

16u50 0 Kortessem Twintig jaar lang was de Kortessemse Jenthe Van Houdt turnster en danseres. Ze werd maar liefst vier keer Europees kampioen Acrobatische dans. Tot het niet meer te combineren viel met haar werk. “Ik ging op zoek naar een nieuwe uitdaging en die vond ik op Instagram”, vertelt ze. Jenthe zal vanaf nu haar lenigheid tonen als influencer op sociale media.

Sinds ze drie jaar was, deed de 23-jarige Jenthe aan turnen en dansen. Met succes, dat tonen haar vier Europese titels aan. “Ik heb daar bijna twintig jaar lang voor geleefd”, vertelt ze. Twee jaar geleden was het genoeg geweest, de combinatie met werken was niet houdbaar. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en dus ging Jenthe op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die vond ze op Instagram, waar ze haar twintig jaar ervaring nu zal tonen aan haar vele volgers, 10.000 ondertussen al. Of het nu op de Vespa tussen de Haspengouwse bloesems, op de Hasseltse Grote Markt of in de Japanse Tuin is, overal haalt Jenthe de acrobate in zichzelf naar boven. Fotograaf van dienst is haar vriend Kjell waar ze mee samenwoont. Al dat oefenen had haar dit jaar al een contract bij sportgigant Adidas opgeleverd. “Vijf jaar lang zal ik voor hen influencer zijn op Instagram. Ik zal met andere woorden dus reclame maken voor hun producten. Ervan leven zal momenteel niet lukken. Ik werk vier vijfde om het te kunnen combineren, en krijg veel return in natura. Maar wie weet, lukt dat in de toekomst wel.”

Spagaat op 70ste

“Mijn droom is om met een grote fotograaf in New York te kunnen werken. Maar voorlopig houden we het hier in Europa. Ik ben steeds op zoek naar interessante locaties. Ik bekijk de locatie en probeer dan een beweging te bedenken die de locatie mooier maakt. Kjell is vaak fotograaf van dienst en meestal is de eerste foto de beste. Maar voor het zover is, moet er veel geoefend worden”, vertelt Jenthe. “Elke dag zijn Kjell en ik daarmee bezig. Dan leggen we de matras in de living en beginnen we te oefenen. Want het is niet zonder gevaar. Als ik niet goed oplet, kan ik mij flink bezeren. Mijn sprongen zijn echt hé, niet gefotoshopt.”

Of er een houdbaarheidsdatum op die acrobatie staat? “Neen, zolang ik mijn oefeningen blijf doen, lukt alles nog. Op mijn zeventigste zal ik wel niet meer zo explosief zijn, maar een spagaat moet dan nog steeds kunnen.”

Naast haar contract met Adidas, gaat Jenthe ook aan de slag als influencer bij het Limburgse vastgoedbedrijf Bobinvest. Tot nu toe kreeg ze weinig aanbiedingen van Limburgse bedrijven. “Ik heb ondertussen al 10.000 volgers bij elkaar gesprokkeld. Daarom vind ik het zo leuk dat ik nu ook in Limburg een leuke samenwerkingskans krijg”, besluit ze.