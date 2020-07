Twee gewonden bij aanrijding in Kortessem Birger Vandael

19 juli 2020

Zaterdagavond omstreeks 18.15 uur vond een verkeersongeval plaats aan de Bombroekstraat in Kortessem. Een fietser en een voetganger kwamen tot een aanrijding. Daarbij raakte een 19-jarige vrouw uit Kortessem gewond, alsook een 33-jarige man uit Hasselt. Dat was niet het enige verkeersongeval in Kortessem die dag. Eerder op zaterdag omstreeks 9.30 uur was er ook al een kop-staartaanrijding tussen twee voertuigen in de Daaleindestraat. Een twaalfjarige jongen uit Wellen liep lichte verwondingen op bij dat gebeuren.