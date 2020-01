Tom Thijsen verwoordt standpunt Limburgse CD&V-burgemeesters in sterke bewoordingen: “Zonder N-VA in federale regering? Da’s dolk in de rug” Dirk Selis

29 januari 2020

06u00 0 Kortessem Onze krant schotelde vandaag alle Limburgse CD&V-burgemeesters één vraag voor: ‘Mag CD&V in een federale regering stappen zonder N-VA? Ja of nee?’ Zowat alle Limburgse CD&V-burgervaders antwoordden ‘neen’ op die vraag. Al maakten enkele jongere burgemeesters toch een stevige kanttekening.

“Neen, we moeten kijken naar de uitslag van de verkiezingen”, zegt de Lummense burgemeester Luc Wouters. “Toen hebben de kiezers een duidelijk signaal gegeven en dat horen we te respecteren. N-VA hoort er dus bij.” En daarmee verwoordt Wouters zowat de mening van alle burgemeesters in Limburg. Van Lommel en Leopoldsburg over Beringen en Maasmechelen tot Sint-Truiden en Tongeren. Overal klinkt dezelfde mening: “Niet zonder de N-VA.”

Het wordt tijd dat de CD&V duidelijkheid schept. Voor eigen bestwil, maar ook uit het zogenaamde staatsbelang Tom Thijsen, burgemeester van Kortessem

“It takes two to tango”

Al horen we bij de jongere garde toch wat meer gemor. “Neen”, zegt ook Tom Thijsen, de burgemeester van Kortessem. “N-VA is vandaag de meerdere van CD&V. Dat moeten we durven erkennen. Zonder de N-VA in de regering stappen, voelt aan als een dolk in de rug. Objectief kunnen deze partijen op veel vlakken nog inhoudelijke bondgenoten zijn. Aan alles zijn echter grenzen. Ook de N-VA zou niet bij machte mogen zijn om de huidige patstelling te kapen door een potentiële regeringsvorming te doen blokkeren. Dat is nochtans wat N-VA momenteel doet. Het uitblijven van een compromis met de PS bewijst dit. Immers, it takes two to tango.”

Excuustruus

Wat is dan de rol van CD&V hierin? “Na uitgebreide pogingen tot verzoening door de inzet van de CD&V is het tijd dat de CD&V duidelijkheid schept”, gaat Thijsen verder. “Voor eigen bestwil, maar ook uit het zogenaamde staatsbelang. Immers, iemand moet de knoop ontwarren en een einde maken aan de houdgreep waarin de politieke partijen elkaar houden. Ondertussen speelt men met de toekomst van de huidige én die van de generaties van de toekomst. De CD&V heeft – als uitgedunde partij – de inspanningen geleverd die nodig zijn en die van onze partij mogen verwacht worden. CD&V moet – vanuit haar kleine en bescheiden positie – nu wel vermijden de excuustruus te worden van een volgende federale regering. Wil onze partij nog een toekomst, dan is het tijd voor klare taal en duidelijke actie. Zeker op een ogenblik dat onze partij helemaal knock-out is geslagen door de jongste verkiezingsuitslag. De kiezer heeft de CD&V de voorbije bovenlokale verkiezingen gewikt en gewogen én te licht bevonden.”

Loyaal maar niet hondstrouw

“Zonder N-VA meegaan in een federale regering is geen optie en creëert enkel een onmogelijke spreidstand tussen de Vlaamse regering en de federale regering”, gaat Thijsen verder. “CD&V moet als junior partner de N-VA durven dwingen om mee te stappen in de federale regering. Dit vanuit de symmetrie met de Vlaamse regering. Dit ook met de vraag aan N-VA om de verzoeningspogingen van de CD&V in de voorbij weken te honoreren. Er is helaas de stellige indruk dat N-VA blijft pokeren met de toekomst van dit land. CD&V mag hier niet aan meedoen en kan dan enkel nog consequent zijn door niet alleen zonder N-VA niet te volgen in een federaal regeringsavontuur, maar ook de N-VA te durven lossen in de Vlaamse coalitie. Niet alleen komt de N-VA daardoor onder druk. Meer nog geeft het onze partij de opportuniteit om vanuit de oppositie, op federaal en Vlaams niveau, te werken aan het herwinnen van onze authenticiteit. We treden dan uit de centrumrechtse coalitie die niet alleen de juiste pedaaltred maar niet vindt, maar waarin onze partij ook de broodnodige authenticiteit niet kan terugvinden. Een oppositiekuur als complete politieke herbronning.”