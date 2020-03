Slechts 3 inspecteurs in strijd tegen Limburgse illegale bomenkap: “Onbegonnen werk” Minister Zuhal Demir (NV-A) belooft beterschap Dirk Selis

03 maart 2020

11u19 0 Kortessem Tom Thijsen (CD&V), burgemeester van Kortessem, vraagt de Vlaamse overheid extra te investeren in Natuurinspectie. Nu blijkt naar aanleiding van de illegale bomenkap in Kortessem door de familie Tom Thijsen (CD&V), burgemeester van Kortessem, vraagt de Vlaamse overheid extra te investeren in Natuurinspectie. Nu blijkt naar aanleiding van de illegale bomenkap in Kortessem door de familie Appeltans dat er maar drie controleurs in heel Limburg toezien op onder meer illegale bomenkap en de verplichte heraanplanting. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (NV-A) belooft beterschap.

De Kortessemse burgemeester Tom Thijsen (CD&V) vraagt aan minister Zuhal Demir (NV-A) om dringend extra middelen voor de Vlaamse Natuurinspectie te voorzien. "In Limburg zijn er nog zes inspecteurs, van wie drie langdurig ziek thuis zitten. Dat betekent dat de drie overigen vandaag instaan voor de controle in heel Limburg. Onbegonnen werk. Wij hebben als gemeente niet de middelen om zelf rond te rijden om te controleren”, zegt Thijsen. “Maar dat is ook niet erg, aangezien de Vlaamse overheid zelf inspectiediensten heeft om na te gaan of de kapvergunningen die het Agentschap voor Natuur en Bos uitreikt, nageleefd worden. Alleen stel ik vast dat die niet over voldoende mankracht beschikken om dat goed te doen.”

Stok achter de deur

Niet alleen noodzakelijk om overtredingen op te sporen, maar ook om na te gaan of aan de verplichte heraanplanting voldaan is. “Nu krijgen die overtreders wel een boete, maar bemiddelde overtreders zoals Manu Appeltans betalen die met de glimlach. Er is maar één stok achter de deur, en dat is hen veroordelen tot heraanplanting. Maar daar moet dan ook op toegekeken worden. Handhaving dus. En daar wringt het schoentje.” Ook in Hoeselt lopen er al talloze pv’s tegen de familie Appeltans wegens illegale bomenkap. Maar ook daar breekt het personeelstekort bij de Natuurinspectie zuur op en blijft de zaak zonder gevolg. “Op de volgende gemeenteraad gaan wij het schepencollege er nog eens over aanporren”, zegt het Hoeseltse gemeenteraadslid Serge Voncken (Best Groen).

Onomwonden criminelen

“Dit bewijst het belang van handhaving hé”, zegt Vlaams minister Zuhal Demir (NV-A). “Mensen die dit soort beschadiging van de natuur veroorzaken zijn onomwonden criminelen en moeten ervoor boeten. Zo simpel is het. De voorbije jaren daalde de handhaving op het terrein te veel. Het aantal Natuurinspecteurs zakte voorbije tien jaar van 45 naar 33. De burgemeester van Kortessem kent die problematiek zeer goed, hij realiseerde zelf mee deze vermindering als medewerker van de voorganger van mijn minister. De huidige inspecteurs nemen bijgevolg een steeds groter terrein voor hun rekening. Zij doen hun best, maar kunnen geen wonderen verrichten. Daarom is mijn minister binnen haar bevoegdheden op zoek naar de nodige centen om meer natuurinspecteurs aan te werven. We moeten de pakkans verhogen voor mensen die ontoelaatbare zaken doen én meer kunnen toezien op het respect voor onze natuur. We maken er dus werk van.”