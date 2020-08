Rookpluim door brandend snoeiafval en gekapt hout ENL

05 augustus 2020

20u09 0 Kortessem In Vliermaal is vandaag in de vroege vooravond een brand ontstaan aan de Overbeekstraat. Snoeiafval en gekapte bomen hadden er vuur gevat. “De grote vlammen en rookvorming deden het ernstiger lijken dan het daadwerkelijk was”, klinkt het.



Rond 17.30 uur was er brand in Vliermaal, een deelgemeente van Kortessem. “Die ontstond in een landbouwgebied. Snoeiafval en gekapt hout hebben vuur gevat”, vertelt Gretel Kerkhofs van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. “Samen met een ploeg van de post Hoeselt hebben we de brand geblust. Het heeft wel even geduurd, maar de omgeving hebben we niet moeten afsluiten omdat het in een veld plaatsvond en er zo geen gevaar dreigde.”

Droogte

“Er is geen materiële schade. De grote vlammen en rookvorming deden het ernstiger lijken dan het daadwerkelijk was.” Hoe de brand precies is ontstaan, is niet bekend. Al zouden de droogte en warmte daar misschien voor iets kunnen tussen zitten. “Momenteel geldt code geel in Limburg. Het is daarom belangrijk dat wandelaars extra waakzaam zijn in de natuur en gebruik van vuur er best vermijden.”