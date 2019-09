Pastoor met geheime homorelatie is al half jaar op retraite: “Hem een tweede kans geven? Dat zou kunnen” Marco Mariotti

04 september 2019

18u32 0 Kortessem De pastoor uit Kortessem die drie jaar lang een relatie onderhield met een andere man, en zijn ambt al die tijd geheim hield, verblijft al een half jaar in een klooster in Nederland. Daar ‘kan hij zich bezinnen’. De man werd in januari geschorst nadat zijn dubbelleven aan het licht kwam. “Het onderzoek is nog niet rond, maar iedereen verdient een tweede kans", klinkt het voorzichtig bij het bisdom.

Het was een kleine bom in de parochie van Kortessem waar het dubbelleven van pastoor Alain B. plots aan het licht kwam. ‘s Avonds kwam het alter ego van de man op chatsite BullChat tot leven, een datingsite voor homo’s waar hij zichzelf Stef noemde. Er ontstond een ‘relatie’ met een kapper uit Lummen die pas na drie jaar de ware identiteit van Alain ontdekte: niet zomaar een man, maar een pastoor. Zijn identiteit kwam namelijk aan het licht toen de moeder van Alain stierf en hij met E.H.- Eerwaarde Heer - werd vermeld op de doodsbrief.

De geschokte kapper ging zijn verhaal doen bij het bisdom waar ze meteen overgingen tot een preventieve schorsing. In afwachting van een beslissing brengt Alain B. sindsdien tijd door in een Nederlands klooster. “Hij is er eigenlijk op langdurig retraite", vertellen ze bij het bisdom.

“We hebben dat samen besproken en dat leek ons de beste keuze. Hem even uit de storm weghalen en hem tot besef laten komen. De ideale omgeving om alles even op een rij te zetten waar hij ook begeleid wordt. Het is daar niet zomaar in afzondering zitten zonder meer. Je hebt er wel een afgelijnde structuur, dat deugd kan doen voor elke mens.”

Tweede kans

Eerstdaags zou Alain B. terugkeren naar Limburg. Niet om er meteen een pastoorsambt uit te oefenen, want zijn functie weer opnemen in Kortessem gaat hij niet doen. Dat besliste hij zélf al meteen toen de bom barstte. Of hij vanuit het bisdom nog actief mag blijven is nog altijd niet beslist. “Dat onderzoek loopt momenteel nog, maar het mag niet heel lang meer duren. Een preventieve schorsing mag niet te lang duren. We hopen dit jaar alles nog rond te krijgen. Of we hem een tweede kans willen geven? Dat zou goed kunnen. De bisschop is geen tiran en we zijn allemaal mensen die fouten maken. Ook jij en ik. Maar we willen nog niet vooruit lopen op de zaken.”

Voor het bisdom blijft niet zozeer de geheime relatie met een andere man het probleem, maar wel het misbruik van vertrouwen en het geheim houden van zijn eigen identiteit naar de kapper toe.

De pastoor zelf is zijn onschuld altijd blijven uitschreeuwen en noemde de kapper “labiel” en “een leugenaar”. Hij gaf wel toe dat de kapper mogelijk meer zag zitten, maar dat hij daar zelf nooit op inging en het puur op vriendschap wilde houden.

Een strafrechtelijk staartje zal er niet volgen, omdat er op het eerste gezicht geen strafbare feiten gepleegd zijn. Het gaat volgens de omgeving om twee volwassen mensen die wisten wat ze deden.