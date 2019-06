Oppositie ziet ‘lift naar de hemel’ niet zitten: Hommeles over nevenbestemming van Kerk in Zammelen Dirk Selis

26 juni 2019

17u33 0 Kortessem Om de Sint-Amanduskerk van Zammelen een nevenfunctie te geven wil de kerkfabriek een permanente tentoonstelling en een glazen uitkijktoren bouwen naast de bestaande parochiekerk. Maar dat ziet oud-burgemeester van Kortessem Hugo Philtjens (Open Vld) en met hem vele inwoners van Zamelen niet zitten.Ondertussen heeft de buurt hoger beroep ingediend bij de Deputatie.

“Tijdens de gemeenteraad van afgelopen vrijdag heb ik mijn bedenkingen kenbaar gemaakt omtrent de toekomstplannen van de kerk te Zammelen”, steekt Hugo Philtjens (Open Vld) van wal. “Ik heb heel toch heel wat vragen bij de omgevingsvergunning die door het schepencollege verleend werd. Zonder dat familieleden op de hoogte gebracht werden zullen heel wat graven moeten wijken. De grens van het kerkhof zal gewijzigd worden en de privacy van de inwoners van Zammelen rond de kerk zal niet meer gewaarborgd zijn. Inkijken in de tuin en de huizen zal zeker gebeuren. De verplichting werd opgelegd om 26 parkeerplaatsen te voorzien. Waar moeten die dan komen? Ik heb de gemeenteraad gevraagd om dit project niet uit te voeren zoals vergund, maar heb bot gevangen” zucht oud-burgemeester Hugo Philtjens (Open Vld).

Larie en apekool

“We willen onze kerk niet verloren laten gaan en tegelijk willen we het toerisme nieuw leven inblazen”, vertelt Hugo Robijns, secretaris van de kerkfabriek. “We gaan nu een tussenverdieping in onze kerk aanbrengen om er een permanente tentoonstelling in te richten, terwijl de gelijkvloerse verdieping ondertussen de sacrale functie kan blijven behouden. Zo kunnen er nog altijd erediensten in de kerk plaatsvinden. Om de tentoonstelling ook open te stellen voor minder mobiele personen, is er een lift nodig. We gaan dus naast de kerk een toren bouwen voor die lift. Een lift naar de hemel zeg maar. Bij het uitwerken van deze lift kwamen we op het idee om de toren hoger te maken, met bovenaan een panoramisch platform. Zo kunnen we de bezoekers een prachtig uitzicht bezorgen over onze boomgaarden en de vallei van de Mombeek. Maar dat Philtjens nu hier de inwoners komt opjagen, vind ik bijzonder jammer. Onze eigen familie ligt hier begraven, denk u nu echt dat wij hier die graven gaan scheden. Larie en apekool wat die man vertelt. Die van Kortessem moeten zich in Zammelen niet komen moeien”, reageert Robijns wat bozig.

Rust weder keren

Burgemeester Tom Thijsen neemt begin juli het initiatief om de dialoog op te starten tussen de kerkfabriek en de omwonenden. “Hopelijk kan op die manier de rust weder keren. Tja, de kerkfabriek had er goed aan gedaan om meer draagvlak te creëren bij de bevolking. Kijk, de gemeente is eigenaar maar heeft geen zeggenschap zolang de kerk door het bisdom niet is ontwijd. Het beheer van de kerk is in handen van de kerkfabriek. Die heeft een architect aan het werk gezet om de plannen van het gemeentelijke kerkenplan te concretiseren. Het plan is ingediend en heeft de toets van de wettelijkheid en alle adviesinstanties doorstaan. Er is nu een plan is opgemaakt om een subsidiedossier in te dienen. Zonder subsidie is het project onhaalbaar. De gemeente heeft de middelen niet om bij te dragen in de realisatie. Maar goed, wij wachten de uitslag van het beroep niet af en zullen begin juli in overleg treden met de buurt.”