Opnieuw ongeval aan kruispunt in centrum Kortessem RTZ

12 juli 2019

17u34 0 Kortessem Hulpdiensten moesten vrijdagnamiddag opnieuw uitrukken voor een ongeval op het kruispunt van de Dorpsstraat met de Tongersesteenweg in het centrum van Kortessem.

Daar knalden twee auto’s tijdens een manoeuvre tegen elkaar. Even was daardoor de Tongersesteenweg plaatselijk versperd, maar de verkeershinder bleek al bij al beperkt. Geen van de bestuurders was bovendien gewond. Op hetzelfde kruispunt kwamen afgelopen weekend wel vijf jongeren om het leven, toen hun auto aan hoge snelheid tegen een café botste.