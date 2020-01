Op zoek naar een oldtimer? 60 iconische auto’s onder de hamer in Kortessem Dirk Selis

30 januari 2020

13u42 0 Kortessem Volgende week gaan 60-tal oldtimers, exclusieve wagens en racewagens onder de hamer in veilinghuis Hammertime in Kortessem “We zijn er vroeg bij dit jaar om de mensen de kans te geven zich op tijd voor te bereiden voor het komende oldtimer- en rallyseizoen”, vertelt veilingmeester Frédérique Gouverneur die voor onze krant een selectie maakte van de zes meest iconische veilingstukken.

“Gezien onze affectie met de automobiel brengen we betaalbare automobielgeschiedenis aan de man”, vertelt veilingmeester Frédérique Gouverneur. “Via het veilingprincipe creëren we de mogelijkheid om leuke Classic Cars aan te bieden aan betaalbare prijzen. Onze locatie in Kortessem is uitgegroeid tot een verzamelpunt van oldtimers. Enerzijds hebben we het oldtimerbedrijf GT Classic Center gelegen op de historische vierkantshoeve in Kortessem. In de tuin van de GTCC hoeve hebben we een bedrijventerrein van 6.000 m2 waar we het veilinghuis uitbaten. Hier kunnen professionelen en particulieren terecht om hun wagen te verkopen. De kopers op hun beurt kunnen hun slag slaan op ons HammerTime veilingplatform door zelf hun prijs te bepalen en rechtstreeks te bieden op hun buitenkans. Wanneer de bieder het kavel gewonnen heeft kan deze indien gewenst zich professioneel laten begeleiden door GT Classic Center om de wagen naar zijn wens op punt te zetten.”

MORGAN +4 uit 1959

De Morgan +4 is gebaseerd op de vooroorlogse modellen van het merk en presenteert zicht als een rasechte roadster. In de jaren 80 werd dit model nieuw leven ingeblazen. Dit was te verklaren het een succesvolle concept en racegeschiedenis uit de jaren ’60. Vandaag is dit model zeer gewild onder de fanatieke amateur rallyrijders. Dit model is een oerversie komende uit 1959. De wagen is in het verleden gerestaureerd en klaar om terug over de finish te rijden. De waarde wordt geschat op €30.000,- a €32.000,-

AUSTIN HEALEY MK II B 300 uit 1964

Het merk Austin Healey werd opgericht in de jaren 50 en liet zich gelden door in de daaropvolgende jaren verschillende snelheids- en 12 uur records te breken. Ook deze Healey kunnen we onderbrengen in de categorie van de roadsters. Tevens één van de meeste populaire rallyoldtimers momenteel mede dankzij de performante motor. Dit voertuig werd in het verleden gerestaureerd en met veel zorg bereden. Ready to go! De waarde wordt geschat op €55.000,- a €58.000,-

CITRÖEN LOMAX uit 1968

Citroën kent een frivole en vindingrijke geschiedenis. Een voorbeeld hiervan is de Lomax kitcar. De “Lomax Motor Company” is een Engels bedrijf dat op basis van een Citroën 2CV of Dyane een roadster kitcar bouwt. De gerenommeerde comfortabele vering van Citroën en het roadstergevoel van de kitcar zorgen voor een ongekend rijgevoel. Dit exemplaar is in uitstekende conditie en gehomologeerd voor de Belgische wegen. De waarde wordt geschat op €15.000,- a €16.000,-

CHEVROLET CORVETTE STINGRAY uit 1974

De ‘Musclecar’ van de jaren ’70! Gekend voor zijn performance en oogverblindende stijl. Om dit plaatje compleet te maken is de wagen gerestaureerd en voorzien van verschillende upgrades waaronder een stainless steel uitlaatsysteem, verzwaarde swaybars en motorupgrades. Daarenboven werd de motor en versnellingsbak volledig gereviseerd. Om af te sluiten is de wagen voorzien van een T roof en bikinitop. Sexyer werd het niet in de jaren ’70! De waarde wordt geschat op €24.500,- a €25.500,-

VOLVO DUETT & PV uit 1967

Naast deze Duett wordt ook de PV of kattenrug aangeboden ter veiling. De Duett stemt tevens af van de Volvo PV en stond bekend als de bestelwagen. Dit exemplaar is samen met de andere PV’s rechtstreeks afkomstig van Zweden. De waarde wordt geschat voor deze exemplaren op €8.000,- a €12.000,- afhankelijk van het model.

MERCEDES-BENZ 230CE uit 1992

Een nieuwkomer in de rij van de oldtimers is de 230CE van de 124 reeks van Mercedes-Benz. Voor sommigen absoluut geen oldtimer, voor anderen het vervolg van de elegante coupé. Een feit is zeker, het is een budgetvriendelijke wagen die momenteel voordelig te rijden is. Voor dit exemplaar is interessant omdat het afkomstig is van de eerste Belgische eigenaar en tevens volledig gedocumenteerd is startende van de originele aankoopfactuur tot verschillende onderhoudsfacturen. De waarde wordt geschat op €5.500,- a €6.500,-

Praktisch

Het volledige aanbod vind je op www.hammertime.be. De veiling sluit dinsdag om 20:30. Bezichtigen kan tijdens de nocturne op donderdag van 18:00 tot 21:00 en op zaterdag 01/02/2020 van 12:00 tot 15:00. Locatie: GT Hammertime, Industrieweg 23 3720 Kortessem