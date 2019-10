Oldtimerwereld is hoopvol over regeerakkoord: “Er komt eindelijk definitieve en uniforme oplossing voor de lage-emissiezones” Dirk Selis

04 oktober 2019

15u38 6 Kortessem “Het Vlaamse regeerakkoord is gepubliceerd en is hoopvol over de toegang van de oldtimer in de lage-emissiezone”, vertelt Frédérique Gouverneur van GT HammerTime, het gekende Kortessemse veilingshuis voor Oldtimers. “Eindelijk komt er een einde aan de wirwar aan regeltjes en grote verschillen tussen de LEZ steden”.

“Op pagina 234 staat het duidelijk geschreven: ‘We zorgen voor een uniform kader voor steden en gemeenten die kiezen voor een lage-emissiezone. Voor oldtimers voorzien we een definitieve en uniforme oplossing.’ Verwacht wordt dat dit het langverwachte bericht is waar de oldtimermarkt op heeft zitten wachten”.

Wirwar aan regeltjes

De oldtimermarkt groeide de laatste jaren en boomde enorm. Niet alleen de gefortuneerde verzamelaars en investeerders richtten zich op de markt, ook de gewone werkmens sprak zijn spaargeld aan om te investeren in een leuke oldtimer. “Maar de markt vlakte af midden vorig jaar”, vertelt Frédérique Gouverneur, zaakvoerder van GT HammerTime. “Mede door de opkomende lage-emissiezones en de beperkingen voor de oldtimer om deze te betreden. Een wirwar aan regeltjes en grote verschillen tussen de LEZ-steden zorgde voor ongerustheid van de oldtimerbezitter en -koper. Er ontstonden provinciale organisaties onder de naam ‘Red De Oldtimer’ die te gepaste tijden eropuit trokken in verschillende vreedzame rouwstoeten geflankeerd met zwarte vlaggen. Hier was maar één boodschap: ‘Neem onze passie en nostalgie niet af, laat ons beleven!’. Eindelijk wordt hier paal en perk aan gesteld, zo lezen we in het neergelegd regeerakkoord. En dit wordt op luid applaus onthaald door de oldtimergemeenschap. Resultaat hiervan is dat de oldtimermarkt terug herademt en terug kleur krijgt. Zwarte vlaggen worden ingeruild voor kleurrijke exemplaren en blije gezichten die ten volle de nostalgie herbeleven.”