Net doorbraak in eerste klasse gevierd: vijf jongeren sterven na avondje uit Toon Royackers

08 juli 2019

05u00 1 Kortessem Drie jonge voetballers, een vriend en een jonge vrouw van 18 zijn na een nachtje uit in dancing Versuz verongelukt. Hun wagen crashte 's ochtends vroeg met hoge snelheid in een leegstaand café. Het groepje had net de doorbraak van Mo Nitcheu gevierd, die was doorgestoten naar de eerste ploeg van STVV.

"Ons leed verzinkt in het niets bij wat hiernaast gebeurd is", wijst zaakvoerster Muriel Peeters van de apotheek in het centrum van Kortessem. Zij was zaterdag al heel vroeg wakker, omdat dieven de deuren van haar zaak geforceerd hadden. "Alles was overhoop gehaald en de politie was er om de vaststellingen te doen. We stonden op onze oprit toen we rond 6.15 uur plots geslip en enkele knallen hoorden. Verkeerspaaltjes vlogen in het rond. Meteen zijn we naar de straat gelopen, en daar zagen we een autowrak tegen het café liggen. Er kwam rook uit de motorkap. De politiemensen liepen meteen naar de auto toe om eerste hulp te bieden. Maar alle slachtoffers waren buiten bewustzijn en het leegstaande café was zeer zwaar beschadigd. Het leek alsof de gevel nog meer zou instorten." In het wrak met Bulgaars kenteken zaten vier mannen en een jonge vrouw. "Helaas konden we niets meer voor hen doen", zegt de brandweer.

Tranen kennen geen kleur

Het groepje vrienden was op de terugweg van de Hasseltse dancing Versuz, waar ze de doorbraak van Mo Nitcheu (19) tot in de vroege uurtjes hadden gevierd. De tiener was net doorgestoten naar de A-kern van eersteklasser STVV. De voorzitter van de Limburgse club is ervan overtuigd dat de jongeman voor zijn grote doorbraak stond. "De coach bracht me op de hoogte. Net de voorbije dagen heeft Mo een succesvolle stage afgerond. Hij was aangesloten bij de A-kern en had enkele goals gemaakt. Zijn eerste kranteninterview was ingeblikt. Alleen heeft hij het zelf niet meer mogen lezen."

Ook een jeugdspeler van KRC Genk, de 22-jarige Gerrit Bos, zat in de wagen. "Tranen kennen vandaag geen kleur", vatte Racing Genk het verlies van de twee spelers van twee verschillende clubs samen. Ook de Portugees-Nederlandse voetballer Helton Fernandes (20), die komend seizoen voor de Nederlandse derdeklasser SCM Maastricht zou spelen, verongelukte.

Net werk gevonden

Het jongste slachtoffer is Cassandra Dupont uit Borgloon. "Mijn dochter had net haar 18de verjaardag gevierd", zegt haar moeder. "Ze was dolblij dat ze meerderjarig was, want ze wilde graag terug bij mij komen wonen nadat de jeugdrechter haar dat eerder had verboden. Cassandra is de jongste van mijn elf kinderen. Alles leek langzaam terug in de plooi te vallen, en nu gebeurt dit. Uitgerekend op dat kruispunt zou ze binnenkort aan haar toekomst werken: ze had werk gevonden in het kapsalon rechttegenover dit leegstaande café." Het laatste slachtoffer is Mustafa Önalan (20) uit Heusden-Zolder.

Burgemeester Tom Thijsen (CD&V) kwam ter plaatse. "Dit raakt me ontzettend diep. Mijn gedachten gaan in de eerste plaats naar de familie en de vrienden van de slachtoffers. Het is aan een verkeersdeskundige om te bepalen hoe dit ongeval is kunnen gebeuren, maar het is wel duidelijk dat deze auto een bijzonder hoge snelheid had."

In hetzelfde pand reed op 6 oktober 2005 al eens een vrachtwagen binnen. Toen raakte de trucker lichtgewond.