Man uit Kortessem gearresteerd na ontvluchten politiecontrole MMM

13 januari 2020

14u35 0 Kortessem In de Winkelstraat is zaterdagnacht een 31-jarige man uit Kortessem ingerekend nadat hij een controle wilde ontvluchten. Hij had drugs op zak en werd gearresteerd.

De 31-jarige man sloeg op de vlucht toen politie CARMA hem op de Duinenlaan wilde controleren. Na een korte achtervolging kon de politie hem klemrijden in de Winkelstraat.

De man had een gebruikershoeveelheid drugs op zak en legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

De politie voerde daarop een huiszoeking uit in zijn woning. Hier trof men onder meer een weegschaaltje en verpakkingsmaterialen aan. De spullen werden in beslag genomen. Na verhoor besliste het parket Limburg de man vrij te laten. Hij zal zich later in de rechtbank moeten verantwoorden.