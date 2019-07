Lachgaspatronen aangetroffen in gecrashte BMW Kortessem mvdb

08 juli 2019

07u05

Bron: Het Belang van Limburg 6 Kortessem In het wrak van de gecrashte BMW in Kortessem zijn een aantal lachgaspatronen aangetroffen. Dat heeft het parket bevestigd aan Het Belang van Limburg. Lachgas inademen zorgt voor een roes. Het is legaal, maar verre van onschuldig.

Inhalatie van het gas kan leiden tot hoofdpijn of duizeligheid. Op lange termijn kunnen concentratieproblemen optreden. Als iemand in korte tijd grote hoeveelheden lachgas gebruikt, kan een vitamine B12- tekort leiden tot blijvende hersenschade. Ook leidt het tot onberekenbaar gedrag. De ampullen zijn in ons land en Nederland vrij te koop waardoor jongeren het niet als een drug zien.

Bij het ongeluk kwamen zaterdagochtend alle vijf inzittenden om het leven toen hun wagen aan hoge snelheid een leegstaand café binnenreed. STVV-spits Mo Nitcheu (19), drie vrienden (20, 20, 22) en een vriendin (18) overleefden de klap niet. Ze waren op de terugweg van dancing Versuz in Hasselt.