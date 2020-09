Kortessemse exhibitionist (33) stemt in met residentiële behandeling Birger Vandael

30 september 2020

Een 33-jarige man uit Kortessem stemde na veel twijfel in met een residentiële behandeling voor zijn drugsproblematiek. Die leidde ertoe dat hij in de regio rond Diepenbeek diverse malen feiten van exhibitionisme pleegde. Doorgaans was hij te fiets. Bij een eerdere behandeling kwam hij niet persoonlijk voor de rechter, dat deed hij nu wel. Het probleem van de dertiger werd er verduidelijkt. Ook één slachtoffer kwam aan het woord en was duidelijk aangeslagen door de gebeurtenissen. De rechter legde uit dat een behandeling nodig was om toekomstige slachtoffers te vermijden. Na veel aarzelen zag hij in dat dit de beste bestraffing was.