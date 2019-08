Kortessem zet in op verkeersveiligheid: “Geen werftransport toegelaten in schoolomgeving tijdens de begin- en einduren van scholen” Dirk Selis

02u52 0 Kortessem Met het begin van het nieuwe schooljaar in zicht, wil Kortessem extra inzetten op de verkeersveiligheid voor kinderen en gezinnen. Daarom is de gemeente van start gegaan met het project ‘schoolomgevingen onder de loep’. In de loop van de komende weken zullen er enkele nieuwe maatregelen en acties gelanceerd worden, waaronder een charter tegen werftransport.

Voor het project ‘schoolomgevingen onder de loep’ werkt de gemeente samen met de lokale politie, de Provincie, de federale politie, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en het Octopusplan. Hiermee wil het bestuur de verkeersveiligheid rond de scholen in Kortessem zo hoog mogelijk houden. “Om de situatie rond de schoolpoorten te onderzoeken werden eerder al drones-opnames gemaakt rond elke school”, vertelt schepen Miet Jorissen (CD&V). “Verder werd ook een mobitool-enquête verspreid om navraag te doen bij de verschillende gezinnen die zich dagelijks in het verkeer rond de school bevinden.”

Charter tegen werftransport

Kortessem ondertekende alvast een charter tegen werftransport in de schoolomgevingen. De gemeente, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA slaan de handen in elkaar met dit charter om bij te dragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken rond de schoolomgevingen in Kortessem. “Het charter geeft enkele regels aan voor werftransport zodat er een veiligere omgeving wordt gecreëerd. Zo wordt er geen werftransport toegelaten in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van scholen. Verder wordt ook het werftransport met tractoren in de bebouwde kom en in schoolomgevingen zoveel mogelijk vermeden. Er zal samen met de dienst mobiliteit dan gezocht worden naar alternatieve en betere routes voor het werfverkeer”, zegt Jos Meekers, voorzitter Bouwunie.

Autogordel

“Daarnaast wil de gemeente met de start van het nieuwe schooljaar nog een extra duwtje in de rug geven om de verkeersveiligheid te verbeteren. In samenwerking met de lokale politie zullen er daarom in de derde en vierde week van september een aantal acties georganiseerd worden. Er zal nagegaan worden of men wel de autogordel draagt, en of kinderen in een aangepast kinderzitje zitten in de auto. De wijkagent zal extra oplettend zijn wat betreft het parkeren. Verder zal ook de snelheid van het doorgaand verkeer gecontroleerd en gehandhaafd worden op de gewestweg, de N76, in het centrum”, verduidelijkt Jorissen verder.

Gewestwegen herinrichten

Al deze acties en projecten kaderen in de uitwerking van een nieuw mobiliteitsplan. Naast ‘Schoolomgevingen onder de loep’ wordt er intussen ook geijverd om de doortocht door het centrum veiliger te maken. Kortessem heeft hiervoor het Agentschap Wegen en Verkeer aangeschreven, om zo een samenwerking tot stand te kunnen brengen en een mogelijke aanpassing van de gewestwegen in Kortessem (N20 en N76) te kunnen realiseren.