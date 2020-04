Kortessem start Take-away Bib Dirk Selis

09 april 2020

12u37 0 Kortessem De Kortessemse Bibliotheek wil haar inwoners een hart onder de riem steken en organiseert vanaf 12 april de ‘Take-away BIB’.

“Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan is de bibliotheek niet normaal toegankelijk voor onbepaalde duur”, zegt burgemeester Tom Thijssen (CD&V). “We voorzien wel een aangepaste regeling die het mogelijk maakt om materialen telefonisch of via e-mail te bestellen om ze nadien af te halen in de bibliotheek. Alle uitgeleende materialen worden verlengd tot 5 mei 2020. Enkel voor de materialen met een vervaldatum vóór 13 maart 2020 werd er een boete berekend voor de periode van de vervaldatum tot 13 maart 2020. Deze boete zal pas verder oplopen vanaf 5 mei 2020. Het is dus niet nodig om geleende materialen zelf online of telefonisch te verlengen. Inleveren van geleende materialen kan, maar is niet noodzakelijk. Wil je zelf graag je geleende materialen terugbrengen, dan kan dit via de inleverbox aan de ingang van de bibliotheek. Het is voorlopig niet mogelijk om de bibliotheek zoals normaal te bezoeken tijdens de openingsuren en zelf materialen uit te kiezen in de bibliotheek.”

Afhaalmoment

“Wil je toch graag je lees-, luister- of kijkvoer aanvullen?”, gaat Thijssen verder. “Dan kan dat via een speciale bestelling. Kies maximaal 5 materialen per lenerspasje uit het aanbod via onze catalogus (Kortessem.bibliotheek.be). Wij zoeken de materialen bij elkaar en lenen ze voor jou uit op de gevraagde lidkaart. Hierna ontvang je van ons een e-mail of telefoon met een bevestiging van je uitleningen en het afhaalmoment.”