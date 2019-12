Kortessem rekent af met afvaltoeristen: Containerpark wordt betalend Dirk Selis

26 december 2019

13u49 0 Kortessem Het is aanschuiven geblazen aan het containerpark van Kortessem. Vanaf 1 januari wordt het containerpark namelijk betalend. De Kortessemnaren houden nu een rush op hun afval, vooraleer ze er volgende week voor moeten gaan betalen.

De wachtrijen naar het containerpark lopen soms op tot zo’n 100 meter op straat en nog eens 50 meter naar de slagboom. Het was een sardonische Open Vld Kortessem die op zijn Facebook-pagina bewoners opriep om nu nog snel een winterschoonmaak te houden, nu het containerpark nog gratis is. “Vanaf 1 januari 2020 zullen de tarieven van Limburg.net al gehanteerd worden”, duidt Hugo Philtjes(Open Vld). “Zo wordt snoeihout en tuinafval 7,50 euro/m³ en betaal je voor gemengd bouwpuin 15 euro/m³. Het is dan ook logisch dat inwoners ervoor kiezen om dat soort afval nu nog af te voeren, nu het nog gratis kan. Wij vinden het schandalig dat het huidige bestuur deze aanpak zo lang mogelijk verzwegen heeft voor de bevolking. Er werd met geen enkel woord over gerept in de infoberichten.”

Afvaltoeristen

“Inderdaad, in afwachting van de invoering van ons nieuw retributieplan vanaf 1 januari hebben we de controle verstrengd”, vertelt Tom Thijsen (CD&V). “Wij zien ook wel dat we veel afvaltoeristen hebben van buiten Kortessem die op ons containerpark grofvuil, steenpuin en snoeiafval komen storten. Daarom wordt de identiteit van iedere bezoeker nu gecontroleerd aan de poort. In het vooruitzicht van de nieuwe regels wordt er nu inderdaad meer afval aangevoerd. Maar de regels zijn wat ze zijn. Wie nog snel van het gratis gegeven wil gebruikmaken, is daar dan ook vrij in.”