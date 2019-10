Kortessem is eventjes het walhalla voor autoliefhebbers: zeldzame iconen uit autogeschiedenis gaan onder de hamer Dirk Selis

04 oktober 2019

13u47 6 Kortessem Veilinghuis HammerTime veilt momenteel in zijn Limburgse vestiging in Kortessem alle iconen uit de autogeschiedenis. “De auto’s hebben onze mobiliteit gevormd en gekleurd zoals we ze nu kennen. Ze zijn bijzonder zeldzaam en komen van overal in Europa”, vertelt veilingmeester Frédérique Gouverneur die morgen een kijkdag organiseert. We zetten de opvallendste auto’s in de kijker.

“We brengen met deze veiling betaalbare automobielgeschiedenis aan de man”, vertelt Frédérique Gouverneur. “Via het veilingprincipe creëren we de mogelijkheid om leuke Classic Cars aan te bieden aan betaalbare prijzen. Onze locatie in Kortessem is uitgegroeid tot een verzamelpunt van oldtimers. Enerzijds hebben we het oldtimerbedrijf GT Classic Center, gelegen op de historische vierkantshoeve in Kortessem. In de tuin van de GTCC hoeve hebben we een bedrijventerrein van 6.000 m2 waar we het veilinghuis uitbaten. Hier kunnen professionelen en particulieren terecht om gratis hun wagen te verkopen. De kopers op hun beurt kunnen hun slag slaan op ons HammerTime veilingplatform door zelf hun prijs te bepalen en rechtstreeks te bieden op hun buitenkans. Wanneer de bieder het kavel gewonnen heeft, kan deze indien gewenst zich professioneel laten begeleiden door GT Classic Center om de wagen naar zijn wens op punt te zetten.”

Citroën SM - Maserati - 1972

De Citroën SM was het topmodel van de Franse Firma Citroën in de jaren ’70. De letters SM staan nergens voor, alhoewel sommige bronnen zeggen dat het zou staan voor “Sa Majesté”, wat hare majesteit betekent. Andere beweren dan weer dat het staat voor “Sport Maserati”.

In 1961 ging bij Citroën “Project S” van start, met als doel op basis van de DS een luxe auto met revolutionaire prestaties te ontwikkelen zoals een topsnelheid van meer dan 180 km/h en ver doorgevoerde technische verfijningen. Twee jaar later werden de eerste contacten gelegd met het Italiaanse Maserati voor de ontwikkeling van een nieuw motorblok. In 1968 nam Citroën de Italiaanse firma over, met als doel de krachtige V6-motor van Maserati te gebruiken voor de SM. In totaal zijn er 12.920 exemplaren geproduceerd. Best exclusief tegenwoordig. De waarde van dit exemplaar wordt geschat op €56.000,- a €58.000,-

BMW 1600 Cabrio - 1968

BMW boorde een nieuwe markt aan in de jaren ’60 en ontwierp een compacte wagen, de 1600. Ze speelde met het idee dit model ook in cabrio uit te brengen en zo geschiedde. Echter bleek de wagen sportiever gereden te worden dan eerst gepland en de koetswerkstijfheid was niet zoals het hoorde. Daarom werd het project overgedragen aan de koetswerkbouwer ‘Baur’, die reeds van voor de oorlog koetswerken bouwde voor Mercedes-Benz, Horch en Maybach. Hierdoor is de productie van de originele 1600 Cabrio beperkt gebleven tot zo’n 1.500 stuks. Dit originele gerestaureerde exemplaar gaat onder de hamer. De marktwaarde wordt geschat op €55.000,- a €60.000,-

- BMW 2002Ti Baur - 1973

Dit is de opvolger van de eerder genoemde 1600. De 2002 was de nieuwe generatie van de 1600 en had een 2.000cc motor. De Ti uitvoering stond voor de meer performante versie met een dubbele Solex Caburator en leverde 120pk. Het cabrio project van BMW was reeds overgegeven aan de Firma Baur en zo produceerde die firma deze originele BMW 2002TI Baur. Dit met de gekende rolbeugel, afneembaar dakpaneel en neerklapbare achterruit. Van de Baur Cabriolets zijn er tussen 1967 en 1975 maar 4.210 exemplaren gebouwd! De waarde van dit exemplaar wordt geschat op € €24.000,- a €25.500,-

Audi UrQuattro - 1983

Midden jaren zeventig kreeg Audi het idee om een auto te ontwikkelen met vierwielaandrijving. Dit gebeurde naar aanleiding van de introductie van de toen nieuwe Audi 100 in Scandinavië. Tijdens de testritten met de Audi 100 reed Jörg Bensinger, de toenmalige testleider en geestelijke vader van de Audi quattro, mee in een Volkswagen Iltis, een terreinauto die niet voor de weg was bedoeld, maar juist voor dit soort barre omstandigheden. Deze Iltis reed veel beter onder de winterse omstandigheden dan de exclusieve Audi 100, de acceleratie en wegligging van dit voertuig deden de Audi 100 in de schaduw staan. Bensinger overtuigde de voorzitter van de afdeling ‘voertuigontwikkeling’, dat er een markt zou zijn voor vierwielaangedreven (straat)auto’s. Om de wat in vergetelheid geraakte Audi-slogan ‘Vorsprung durch Technik’ nieuw leven in te blazen werd er bij de raad van bestuur een budget aangevraagd om een Audi met vierwielaandrijving te ontwikkelen. Audi ontwierp hierna een prototype vierwielaandrijving op basis van de Audi 80, met het 100% mechanische vierwielaandrijvingssysteem met middendifferentieel uit de DKW Munga.

Men wist dat de auto een hit zou worden toen op een besneeuwde bergweg in Oostenrijk de monden letterlijk open vielen toen deze Audi 80 met uitsluitend winterbanden de auto met sneeuwkettingen letterlijk voorbij stoof. Quattro was geboren. In maart 1980 werd de Audi quattro Coupé, een sportcoupé met turbomotor en vierwielaandrijving, op het Autosalon van Genève voor de eerste keer gepresenteerd en door de vakjournalisten als een ware sensatie ontvangen. Audi nam in die tijd actief deel aan de rallysport en vierwielaandrijving bood daarbij de betere tractie. Juist door deze deelname aan de zwaarste rally’s en het grote aantal overwinningen daarin toonde Audi tevens de betrouwbaarheid van de quattroaandrijving aan. In de beroemde rally naar de top van de Amerikaanse berg Pikes Peak bijvoorbeeld, startte Audi viermaal en won het evenement driemaal in een recordtijd. Ook op het circuit kwam er enig succes. In 1988 won Audi met de quattro de Trans-Am Series een autosportklasse voor muscle-cars. In 1990 en 1991 won Audi het DTM-kampioenschap. Met 11.000 volledig handgebouwde exemplaren is dit een exclusieve wagen met nog veel groeipotentieel naar de toekomst toe! De waarde van dit gereviseerde en gerestaureerde exemplaar wordt geschat op €57.000,- a €59.500,-

Toyota Celica ST - 1976

De eerste generatie Celica werd geïntroduceerd in 1970 tijdens de Tokyo Motor Show. De Celica was een tweedeurs sedan die de nadruk legde op stijl en rijplezier. Het model is gebaseerd op een sedanuitvoering van de Toyota Carina. De Auto was gericht op de Noord-Amerikaanse markt en was het antwoord van de Ford Mustang. Vooral de ST versie is de meeste gewilde Celica momenteel. De waarde van dit goed exemplaar wordt geschat op €17.000,- a €18.000,-

Ferrari 430 Scuderia - 2009

De Ferrari 430 Scuderia is de meest sportieve versie van de Ferrari F430. De auto werd voor het eerst getoond op de IAA van 2007 en onthuld door Michael Schumacher. Om de strijd aan te gaan met auto’s zoals de Porsche 911 GT3 RS en de Lamborghini Gallardo Superleggera heeft Ferrari de bestaande F430 aangepast en de nodige kilo’s weten te besparen. De totale gewichtsbesparing komt op 100kg. Technisch werd evenals het uiterste uit de mechaniek gehaald. Zo presteert deze 510pk en schakelen en koppelen gebeurd in 60 milliseconden. Met een nieuwprijs van €300.000,- wordt deze nu geschat op €165.000,- a €185.000,-

HammerTime organiseert een kijknamiddag zaterdag 05/10/2019 van 12:00 tot 16:00. Locatie: GT HammerTime, Industrieweg 23 3720 Kortessem. www.hammertime.be