Kortessem in de ban van monseigneur Antoon Grauls Dirk Selis

26 december 2019

13u21 0 Kortessem Monseigneur Antoon Grauls wordt postuum gehuldigd als ereburger van zijn geboorteplaats Kortessem. Deze week ging de Franse documentaire over hem in première. Grauls leefde van 1899 tot 1986 en was missionaris.

“Het ereburgerschap van de gemeente Kortessem wordt toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan inwoners die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt of op enig maatschappelijk terrein een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd”, vertelt burgemeester Tom Thijssen (CD&V). Met het ereburgerschap treedt Antoon Grauls in de voetsporen van onder andere Jef Oris en Jean Roebben.

God in Burundi

Net voor kerst vond in in CC De Mozaïek de Belgische première van de documentaire Monseigneur Antoon Grauls, missionaris van God in Burundi plaats. Voor de totstandkoming van de documentaire filmde de Franse filmploeg het geboortehuis van monseigneur Grauls. In Kortessem is er een straat naar hem genoemd en hij is er begraven. De reportage werd gemaakt op vraag van de Congregatie van de Witte Paters van Burundi, waar Grauls in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw aartsbisschop was. De stichting Culture et Foi, die boeken en films uitgeeft rond geloof, ging in zee met Cat Productions die op hun beurt de docu zullen aanbieden in hun catalogus, maar uiteraard maakten ze ook exemplaren voor de congregatie, de familie en de gemeente Kortessem.

Klein Seminarie

“Antoine Hubert Grauls werd geboren in Kortessem op 1 februari 1899", legt burgemeester Thijssen uit. “Zijn ouders hadden een grote boerderij en voedden hun zes kinderen zeer religieus op. Het is in deze warme omgeving dat er niet minder dan drie religieuze roepingen mochten ontluiken, met name Antoine, die Witte Pater zou worden en twee dochters, die intraden bij de Witte Zusters. Antoine schopte het van de school in het Klein Seminarie van Sint-Truiden tot aartsbisschop van Burundi. Hij overleed op 26 juli 1986 op de leeftijd van 87 jaar en werd begraven in zijn geboortedorp Kortessem.”