Kerkhof Vliermaalroot krijgt opknapbeurt Birger Vandael

12 augustus 2020

12u26 1 Kortessem Een week geleden liet een lezer ons weten dat het kerkhof in Vliermaalroot erg slordig oogde en er veel onkruid was te zien. We legden dit voor aan de schepen van Openbare Werken in Kortessem Camille Cuyx (CD&V) die toegaf dat het kerkhof een slordige indruk achterliet. “Ondertussen zijn onze mensen ter plaatse geweest om het onkruid te verwijderen", voegde ze eraan toe.

“Als verantwoordelijke voor begraafplaatsen maken wij er een punt van om onze kerkhoven een parkachtig uitzicht te geven”, benadrukt Cuyx. “Het onderhoud wordt mede gedaan door personeel van de Wroeter, een sociale werkplaats. Omwille van vakantie, corona en de hitte was er de laatste dagen te weinig personeel aanwezig. In deze tijd van het jaar komen vaak eenjarige onkruiden plots te voorschijn. Dit was zo in Vliermaalroot.” Het probleem is dus inmiddels verholpen!