Jonge mountainbiker betast vrouwen in Kortessem: “En dan dat schijnheilig lachje” getuigt slachtoffer Marco Mariotti

09 april 2020

13u27 8 Kortessem Kortessem is al een week in de ban van een jonge mountainbiker die het gemunt heeft op vrouwen. Minstens twee keer betastte hij jogsters of wandelaarsters bij de billen waarna hij snel wegfietst. “Hij schept er duidelijk plezier in zie je aan zijn blik", zegt Hilde die twee keer het slachtoffer werd

Hilde uit Kortessem doet haar verhaal nadat ze twee keer het slachtoffer werd van betastingen. “De eerste keer gebeurde dat aan de Brandstraat, twee weken geleden", vertelt ze. “En vorige vrijdag was het weer prijs aan de Stationsstraat. De eerste keer heb ik hem tot stilstand kunnen roepen en heb ik hem volgespoten met water dat ik bij had. Ik dacht dat hij zijn lesje wel had geleerd."

Maar vrijdag greep hij weer onverwacht naar het achterwerk van Hilde. “Ik hoor nu van kennissen dat ik niet de enige ben die hij lastig valt. Hij benadert vrouwen van op zijn mountainbike, komt steeds langs achter aangereden en klets dan onverwacht op hun billen. Aan zijn blik is duidelijk te zien dat hij plezier heeft in onze reactie. Steeds volgt dat schijnheilig lachje. Wellicht een soort van overwinning, een jacht voor hem.”

Kap over het hoofd

Bij de politie liepen nog meer meldingen binnen van ondermeer aan de Oude Tramstraat. Volgens burgemeester Tom Thijssen zijn er verdachten opgepakt, maar de politie wil officieel nog niets kwijt. “We brengen alle meldingen en feiten in kaart en proberen zo een verdachte te identificeren. Het onderzoek loopt nog volop”, zegt korpschef Rohnny Maes van politiezone Borgloon.

Volgens Hilde gaat het om een jong, mogelijk minderjarig persoon. “Hij is redelijk groot zo rond 1.80 meter, heeft donker haar en is slank gebouwd. Ik zag donkere ogen en een lichte huidskleur. Hij droeg in beide gevallen zwarte kledij, en had steeds de kap van zijn trui over het hoofd getrokken.”