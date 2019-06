Inbrekers sluipen door tuinen in Kortessem RTZ

18 juni 2019

17u08 0 Kortessem In de nacht van maandag op dinsdag zijn dieven door verschillende tuinen geslopen in Kortessem. Langs de Daaleinde knipten ze de omheining door, en braken ze binnen in een tuinhuisje. Daaruit verdween heel wat werkmateriaal.

In dezelfde straat kreeg ook een tuinchalet van enkele bewoners ongewenst bezoek. De buit bestond er uit een televisietoestel, een fiets en werktuigen. Even verderop moest de politie nog dinsdagmorgen een derde inbraak in een tuinhuisje vaststellen. De daders waren er aan de haal gegaan met de grasmachine van de bewoners.