Honderden illegaal gedumpte autobanden vliegen in brand MMM

23 juli 2019

17u51 5 Kortessem In Vliermaal vlak achter het voetbalplein zijn dinsdagnamiddag achter het voetbalplein honderden autobanden in brand gevlogen. Over de oorzaak bestaat nog geen duidelijkheid. Kwaad opzet wordt onderzocht.

De donkere zwarte rookpluim was tot kilometers ver zichtbaar. De brandweer snelde ter plaatse en had het vuur relatief vlug onder controle. Er wordt wel stevig nageblust, zodat heropflakkeringen niet kunnen gebeuren.

Het vuur heeft zich als bij wonder niet verspreid doorheen de omliggende velden. Opvallend is dat de eigenaar in januari de banden er zelf dumpte. De man garandeerde dat de banden er maar eventjes zouden liggen, en dat hij zijn stallen aan het opruimen was. Meerdere aanmaningen om de banden te laten verwijderen, haalden niets uit. Nu schoten ze plots in brand, iets wat vorige week ook al gebeurde.

Of de brand te maken heeft met de hitte, of dat er kwaad opzet in het spel zit, wordt nu onderzocht.