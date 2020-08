Hommeles in Kortessem over privatisering van OCMW-dienstverlening: “Kleine gemeentebesturen zijn genoodzaakt om te kiezen voor schaalvergroting” Dirk Selis

24 augustus 2020

10u41 0 Kortessem De gemeente Kortessem wil een aantal OCMW-diensten privatiseren: de aanvullende thuis- en gezinszorg, de dienstverlening via dienstencheques en het kinderdagverblijf ‘De Kabouters’. “Geen goede zaak voor het personeel én de inwoners van Kortessem”, zegt gemeenteraadslid Ellen Hoebrechts (sp.a). “ Kleine gemeentebesturen zijn vandaag genoodzaakt om te kiezen voor schaalvergroting”, reageert schepen van personeelszaken Miet Jorissen (CD&V)

“Het is belangrijk om inzake thuiszorg en kinderopvang een goede mix te hebben tussen private én overheidsinitiatieven”, steekt gemeenteraadslid Ellen Hoebrechts van wal. “Het zijn namelijk de overheidsinitiatieven die de norm bepalen. Zij zetten een standaard waar de private instanties zich aan moeten meten, waardoor je ook daar kwalitatievere zorgverlening zal krijgen. Wat het gemeentebestuur vandaag doet, is dat overheidsinitiatief onderuit halen en zo vrij spel geven aan de privésector. Ik wil gerust geloven dat de vzw die de taken zal overnemen dat naar eer en geweten wil doen, maar in de private sector is het nu eenmaal een concurrentiestrijd en het is vaak schrijnend hoe er op alles bespaard wordt ten koste van de gebruikers. Dit is dus geen goede zaak voor de inwoners van Kortessem.”

Schaalvergroting

“Als dochter van een werkneemster met maar liefst 40 dienstjaren op de teller bij het kinderdagverblijf en slechts 2 jaar verwijderd van haar pensioen kan ik u zeggen dat dit allesbehalve een makkelijk traject voor mij was”, zegt schepen van personeelszaken Miet Jorissen (CD&V). “Leg dat thuis maar eens uit (lacht). Kijk, in de jaren ‘80 was er terecht een nood en een grote vraag naar de kinderopvang (crèche) en de thuiszorg. Omwille van het zeer geringe aanbod hebben lokale besturen toen deze vraag beantwoord met een aanbod. We zijn bijna 40 jaren verder. Kleine gemeentebesturen zijn vandaag genoodzaakt om te kiezen voor schaalvergroting. Op alle niveaus. Wanneer een overheid er niet meer in slaagt de dienstverlening optimaal te organiseren omwille van financiële en organisatorische belemmeringen dient zij een keuze te maken die veel moed vergt. Wij hebben het sterkste dossier weten te selecteren waaruit blijkt dat de dienstverlening aan de burger in Kortessem gegarandeerd blijft én het betrokken personeel bijna over de gehele lijn betere voorwaarden verkrijgt. De overname gaat ook gepaard met een schaalvergroting. Voor de dienstverlening aan de burger, voor het personeel en voor de personeelsadministratie biedt dit garanties op langere termijn.”