Gemeente Kortessem start met een Babbellijn Dirk Selis

10 april 2020

10u59 0 Kortessem Door de strenge maatregelen als gevolg van het coronavirus is nagenoeg al het sociaal contact weggevallen, waardoor heel mensen zich eenzaam voelen. Om de eenzaamheid wat tegen te gaan, start de gemeente Kortessem met een babbellijn.

“In deze moeilijke tijden van Corona zitten we allemaal met veel vragen, veel ongerustheid”, vertelt burgemeester Tom Thijssen (CD&V). “We hebben minder sociale contacten, we missen de omgeving waar we anders zo nauw mee in contact staan. Soms lukt het wel om via andere kanalen dan gewoonlijk met elkaar in verbinding te blijven, maar ook dit is niet voor ieder van ons evident. Wie met vragen zit of gewoon nood heeft aan iemand die even naar je luistert, die je even kan geruststellen? Bel dan naar het nummer 011/37.91.40. Elke voormiddag tussen 9u en 12u is daar iemand te bereiken. Iemand die even naar je luistert, je eventueel kan doorverwijzen naar de nodige hulp of gewoon even een babbeltje met je kan slaan. Want samen komen we hierdoor, samen zijn we sterk!”