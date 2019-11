Fotograaf randt acht modellen aan en maakt stiekem opnames van de shoots



28 november 2019

17u31 1 Kortessem Een 59-jarige fotograaf uit Kortessem is veroordeeld tot een celstraf van een jaar, gedeeltelijk met uitstel, omdat hij acht modellen aanrandde. Hij raakte de slachtoffers ongewenst aan, drong lichamelijk contact op en maakte stiekem opnames van de shoots. “Het is niet normaal dat de fotograaf hen ongepast aanraakte voor de juiste poses.”

Fotograaf R. was de vaste huisfotograaf van een modellenbureau en kwam zo in contact met heel wat modellen. Verschillende slachtoffers legden belastende verklaringen af over het onprofessioneel gedrag van de man in 2013 en 2014 in zijn fotostudio in Kortessem. De modellen waren toen tussen de 14 en de 22 jaar oud.

De fotograaf verkocht tijdens fotoshoots vulgaire en seksuele praat, maakte zich schuldig aan ongewenste aanrakingen en ongewenst kussen en wilde hen zo snel mogelijk naakt fotograferen. Hij maakte zonder medeweten van de modellen ook stiekem filmopnames. De vijftiger zelf minimaliseerde de klachten en beweerde dat zijn gedrag ‘hoorde bij de fotoshoots’.

Slachtoffers geloofwaardig

De strafrechtbank in Tongeren volgde die stelling niet een achtte de man schuldig aan aanranding van de eerbaarheid van acht modellen en aan voyeurisme. In de motivering werd verwezen naar de geloofwaardige verklaringen van de slachtoffers, die onafhankelijk van elkaar, gelijkaardige verklaringen aflegden over het onprofessioneel gedrag van de fotograaf. Sommigen van hen legden pas verklaringen af nadat de politie stiekeme opnames van hun fotoshoots op de computer van de man hadden ontdekt. “Hun verklaringen worden ook ondersteund door diverse rechtstreekse of onrechtstreekse getuigen.”

De celstraf werd, behoudens het deel van de voorhechtenis, met uitstel onder voorwaarden opgelegd. Een van de voorwaarden is dat de man zich moet laten begeleiden.