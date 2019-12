Evy Thielens van Purevy uit Kortessem is ‘Schoonheidsspecialiste van het Jaar 2020’. Dirk Selis

03 december 2019

09u59 0 Kortessem Schoonheidsspecialiste Evy Thielens is met haar beauty atelier Purevy tot winnaar verkozen van de meest prestigieuze wedstrijd binnen de beauty en wellness sector in Vlaanderen en Brussel. Evy mag in 2020 met Limburgse trots de rol van ambassadrice vervullen als ‘Schoonheidsspecialiste van het Jaar’.

Evy Thielens runt al enkele jaren haar beautyatelier Purevy in Kortessem met succes. Op aanraden van familie en vrienden schreef ze zich daarom in voor de wedstrijd ‘Schoonheidsspecialiste van het Jaar’, een wedstrijd die jaarlijks wordt georganiseerd door Besko, de Beroepsvereniging voor Schoonheidsspecialistes in Vlaanderen en Brussel. “Het is een erg prestigieuze wedstrijd binnen de beautysector, ik was dan ook erg verrast toen bleek dat ik geselecteerd was én daarbij nog als enige van Limburg”, zei Thielens bij haar selectie.

Goede opleiding”

Met Purevy baadt Evy zowel een beautyatelier als een privéwellness uit. Ontspanning en huidverbetering staan er centraal. Evy ging haar passie achterna nadat ze eerder een professionele carrière had als verpleegster. Daarnaast specialiseerde ze zich ook in dermatologie voor schoonheidsspecialisten. “En die goede opleiding”, vind ik belangrijk zegt Thielens. ““Er zijn dames die een opleiding volgen bij een commercieel bedrijf, zodat ze met diens producten en toestellen kunnen werken. Soms duurt die workshop maar één weekend of namiddag. Je hebt bedrijven die dat degelijk aanpakken, maar bij anderen draait het enkel om de centen. Ze reiken een ‘diploma’ uit aan de cursist, dat aan de muur kan worden gehangen, maar dat weinig waard is... Die meisjes kunnen dan een toestel bedienen, maar kennen de structuur van de huid niet, of de oorzaak van acné, of hoe je een klant behandelt met diabetes... Ik merk weleens dat mensen verkeerd advies gekregen hebben, wat ik jammer vind, want de huid is ons grootste orgaan. Daar laat je toch niet mee experimenteren?”

Mystery guest

De kandidatuur van Evy Thielens was gefundeerd op een businessplan en een inspirerende toekomstvisie waardoor de deur naar de volgende rondes moeiteloos opende. De passage van een mystery guest, die uiteraard de volledige klantbeleving wou ervaren, oordeelde secuur het totale plaatje. Het resultaat was één van de zes certificaten waar enkel de finalisten aanspraak op maken.

In de finale op 30 november viel het dubbeltje zonder aarzeling naar de kant van Purevy en zo kreeg de enige Limburgse kandidate met veel applaus en wederzijds respect toegang tot het hoogste schavotje. “Het winnen van deze mooie en veelzeggende titel is een bijzonder mooie bekroning voor al het harde werk en passie die ik met plezier in het beauty concept Purevy heb gestoken. Het motiveert mij om op deze manier resoluut verder te doen. Het is echt een enorme boost wat ik hiervan krijg, zegt Evy stralend. “De verfijning naar de ultieme expertise op vlak van huidverbetering blijft het belangrijkste. Ik wil het insitituut, samen met mijn huismerk BABOR verder laten groeien en professionaliseren. Met Purevy wil ik een bron van inspiratie zijn binnen de sector” besluit Evy zelfverzekerd.