Evy Thielens is enigste Limburgse kandidate voor schoonheidsspecialiste van het Jaar Dirk Selis

24 september 2019

10u47 0 Kortessem De Kortessemse Evy Thielens is de enige Limburgse die geselecteerd is voor schoonheidsspecialiste van het Jaar. Met haar beauty atelier Purevy werd ze geselecteerd uit de velen, samen met 5 andere kandidaten uit de rest van Vlaanderen en Brussel. Op 30 november volgt de awarduitreiking.

Evy Thielens runt al enkele jaren haar beauty atelier Purevy in Kortessem met succes. Op aanraden van familie en vrienden schreef ze zich daarom in voor de wedstrijd ‘Schoonheidsspecialiste van het Jaar’, een wedstrijd die jaarlijks wordt georganiseerd door Besko, de Beroepsvereniging voor Schoonheidsspecialistes in Vlaanderen en Brussel. “Het is een erg prestigieuze wedstrijd binnen de beautysector, ik was dan ook erg verrast toen bleek dat ik geselecteerd was én daarbij nog als enigste van Limburg.”; zegt Thielens

Ontspanning centraal

Met Purevy baadt Evy Thielens zowel een beauty atelier als een privé-wellness uit. Ontspanning en huidverbetering staan er centraal. Evy ging haar passie achterna nadat ze eerder een professionele carrière had als verpleegster. Daarnaast specialiseerde ze zich ook in dermatologie voor schoonheidsspecialisten.

Awarduitreiking

Op 16 oktober moet Evy haar beauty atelier Purevy nogmaals voorstellen aan een vakjury in Antwerpen. Op 30 november volgt dan de awarduitreiking in Brasschaat.