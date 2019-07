Eigenaars gehavend café betuigen medeleven na dood vijf jongeren: “Onze schade verzinkt in het niets” RTZ

09 juli 2019

13u16 0 Kortessem Heet wat inwoners van Kortessem hebben dinsdagmorgen in de raadszaal van het gemeentehuis een rouwregister ondertekend, na het tragische ongeval waarbij vijf jonge mensen het leven lieten.

Een auto boorde zich zaterdagmorgen in het leegstaande café op de hoek van de Daaleindestraat met de Hasseltsesteenweg. Onder meer Marie-Aline Warnants en haar echtgenoot, die samen eigenaar zijn van het zwaar gehavende gebouw, kwamen hun deelneming al betuigen. “Onze schade valt nog te herstellen en verzinkt in het niets bij wat die families nu moeten meemaken", zegt Marie-Aline. “Hun leed is onherstelbaar. Het raakt ons allemaal diep wat er gebeurd is. We hebben geprobeerd ons medeleven in het rouwregister te schrijven. Maar woorden schieten ook voor ons te kort.” Voor hun voormalige café liggen intussen al tientallen bloemen voor de slachtoffers. “Logisch, want zoiets hebben we in Kortessem nog nooit meegemaakt.”

Ook een tiental andere inwoners ondertekende dinsdagmorgen het rouwregister in de raadszaal van het gemeentehuis. “Het kan misschien een steun zijn aan de getroffen families”, zegt burgemeester Tom Thijsen (CD&V), die zelf enkele troostende woorden neerpende. Het rouwregister ligt ook morgen en maandag nog in het gemeentehuis.