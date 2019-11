De vakantiekiekjes van een viervoudig Europees kampioen acrobatische dans zijn ... net iets anders Dirk Selis

11 november 2019

12u32 1 Kortessem Wanneer Jenthe op vakantie naar Thailand trekt, zien de vakantiekiekjes er net iets anders uit dan die van u en ik. Twintig jaar lang was de Kortessemse Jenthe Van Houdt (23) turnster en danseres. Ze werd maar liefst vier keer Europees kampioen acrobatische dans. Tot het niet meer te combineren viel met haar werk. “Ik ging op zoek naar een nieuwe uitdaging en die vond ik op Instagram”, vertelt ze. Jenthe toont nu haar lenigheid tonen als influencer op sociale media. Zoals vandaag in Thailand.

“De foto’s zijn gemaakt doorheen onze reis in Thailand”, vertelt de 23-jarige Jenthe Vanhoudt vanuit Sri Panwa. “Mijn vriend Kjell heeft vroeger een jaar in Bangkok gestudeerd in een uitwisselingsprogramma. Hij kent het land en spreek de taal en wou mij graag tonen hoe mooi het hier is. We zijn onze reis begonnen in Bangkok bij zijn gastfamilie en reizen zo in 3 weken door het land. We hebben de Erawan watervallen beklommen in Kanchanaburi met zijn maar liefst 7 verdiepingen watervallen. Een hele beklimming tot boven, maar we zijn er uiteindelijk geraakt. Vandaar trokken we richting het noorden naar Chiang Mai om er wat steden en tempels te bezoeken.”

Contract met Adidas

Sinds ze drie jaar was, deed de 23-jarige Jenthe aan turnen en dansen. Met succes, dat tonen haar vier Europese titels aan. “Ik heb daar bijna twintig jaar lang voor geleefd”, vertelt ze. Twee jaar geleden was het genoeg geweest, de combinatie met werken was niet houdbaar. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en dus ging Jenthe op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die vond ze op Instagram, waar ze haar twintig jaar ervaring nu zal tonen aan haar vele volgers, 10.000 ondertussen al. Of het nu op de Vespa tussen de Haspengouwse bloesems, op de Hasseltse Grote Markt of de glazen vloer van het Mahanakhon gebouw in Bangkok , overal haalt Jenthe de acrobate in zichzelf naar boven. Fotograaf van dienst is haar vriend Kjell waar ze mee samenwoont. Al dat oefenen had haar dit jaar al een contract bij sportgigant Adidas opgeleverd. “Vijf jaar lang zal ik voor hen influencer zijn op Instagram. Ik zal met andere woorden dus reclame maken voor hun producten. Ervan leven zal momenteel niet lukken. Ik werk vier vijfde om het te kunnen combineren, en krijg veel return in natura. Maar wie weet, lukt dat in de toekomst wel.”