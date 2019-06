De mooiste vleestoog van Vlaanderen? Die staat in Kortessem Dirk Selis

26 juni 2019

20u23 0 Kortessem Woensdagavond werd de winnaar van de Mooiste Vleestoog 2019, Alvo Kortessem, in de bloemetjes gezet. De wedstrijd is een initiatief van VLAM om versverantwoordelijken te belonen voor hun dagelijkse inspanningen om vlees van Belgische origine in de kijker te zetten. Alle zelfstandige buurtsupers, speciaalzaken en marktkramers konden deelnemen.

“Een uitnodigende versrayon is het beste lokmiddel voor een zelfstandige zaak, want consumenten associëren kwalitatieve versproducten met een kwaliteitsvolle zaak”, vertelt Liliane Driesen van VLAM. Met een aantrekkelijke versrayon krik je dus meteen het imago op van je hele winkel. En door producten van bij ons in de kijker te zetten, speel je bovendien in op de groeiende vraag van consumenten naar lokale producten. Met de wedstrijd ‘De Mooiste Vleestoog’ wil VLAM versverantwoordelijken en hun team hiervoor motiveren en hen belonen voor hun dagelijkse inspanningen om vlees van Belgische origine in de kijker te zetten.

Mystery shopper

Een expertenjury beoordeelde de kandidaturen. Wie naar de volgende ronde mocht, kreeg een ‘mystery shopper’ over de vloer. Het eindoordeel was in handen van de expertenjury. Zij bezochten zelf de finalisten en kozen de uiteindelijke winnaars. De kandidaten van de Mooiste Vleestoog werden voornamelijk beoordeeld op de aantrekkelijkheid van hun rayon en hun aanbod van Belgisch vlees.

De winnaar

Uiteindelijk kwam Alvo Kortessem als winnaar uit de bus. Met zijn uitgebreid aanbod aan Belgisch vlees en rayons waar duidelijk aandacht is besteed aan de presentatie, is dit een welverdiende titel. Het vlees wordt ter plaatse versneden en geen enkel stukje vlees ontsnapt aan het kritisch oog van de slager. Alvo Kortessem gelooft zeer sterk dat buurtsupers zich moeten onderscheiden met hun vers aanbod. “Bij ons is de klant baas. Onze klant moet voldoende keuze hebben en hij bepaalt wat er in de rekken komt”, vertelt Wouter Verhoeven van Alvo Kortessem. “Wij hechten als buurtsuper ook veel belang aan het ondersteunen van de lokale economie en we zijn fier op al het lokaal lekkers in ons assortiment.”