Bomma en grootste fan van DJ Ward wordt 90 jaar: “Hem zien draaien voor een massa volk, ik hoop dat ik dat nog mag meemaken" Birger Vandael

30 mei 2020

16u06 0 Kortessem In het verleden draaide DJ Ward uit Diepenbeek op ‘I love the 90's’, maar door de crisis is dat dit jaar niet mogelijk. Toch staat het getal ‘negentig’ dit weekend centraal. De bomma van Ward, Irma Nulens uit Kortessem, viert zondag immers haar negentigste verjaardag. Op vele grote party’s was ze de afgelopen jaren van de partij. “Ik hoop het nog één keer mee te maken om hem te zien draaien voor een massa volk.

Ook Irma moest de afgelopen weken in haar kot blijven en het contact met de buitenwereld mijden. Geen evidentie op negentigjarige leeftijd, maar dankzij de steun van haar familie bleef ze gezond en haalt ze in goede conditie haar negentigste verjaardag. Deze zondag is het feest in Kortessem. “Met dank aan het mooie weer zullen we gezellig bijpraten in de tuin. Uiteraard vieren we in onze bubbel, maar daar mag dit keer toch een glaasje bubbels bij”, lacht Ward.

In normale tijden is het bezoek aan de bomma met een stuk taart wekelijkse kost voor de DJ. “Ik mis dat echt, de gesprekken en natuurlijk haar oerdegelijke en onnavolgbare lekkernijen... Die zaken zijn goud waard! Jammer dat we elkaar niet kunnen kussen en knuffelen, maar ik ben al blij dat de fase van alleen maar wat aan het raam te mogen zwaaien, voorbij is.”

Feestvierster

Er kan dus voorzichtig gevierd worden. En dat bomma Irma een feestje kan bouwen, bewees ze in het verleden al. “Vorig jaar was ik er al voor de vijfde keer bij in de Hasseltse Ethias Arena toen onze Ward voor 20.000 mensen draaide op ‘I love the 90’s’. En op Nieuwjaar ben ik zelfs tot 2u30 gebleven op de Champagneparty in de Limburghal. Ik geniet er altijd enorm van om te zien hoe hij de mensen aan het dansen krijgt.”

Het talent als DJ zag Irma al op jonge leeftijd bij haar kleinzoon. “Voor mij en zijn vader was het al van kindsbeen af duidelijk dat onze Ward iets met muziek zou gaan doen. Op jonge leeftijd kreeg hij van zijn vader zijn eerste discobar, nog in elkaar getimmerd met de hulp van zijn bompa, en je zag meteen dat het hem lag. Voor onze Ward is deejayen echt ‘zijn leven’. Erg om te zien dat de massa-evenementen werden geannuleerd en dat hij net zoals vele anderen zijn passie nu niet kan uitoefenen.”

Terug achter de draaitafels

Ward springt zijn grootmoeder bij. “Jammer van de geannuleerde festivals zoals Tomorrowland, de verloren tijd en centen, maar gezondheid primeert en ik ben vooral blij dat we nog allemaal gezond zijn. Hopelijk beslist de veiligheidsraad woensdag ook iets over de kleinere evenementen!” Irma hoopt er bij te zijn wanneer Ward terug aan de draaitafel staat! “Na mijn 90ste verjaardag vieren, is dat het volgende waar ik naar uitkijk, want ik ben en blijf zijn grootste fan”, zegt bomma Irma Nulens enthousiast.