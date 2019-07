Beloftevolle speler STVV één van vijf dodelijke slachtoffers na zwaar ongeval in Kortessem Toon Royackers TT MVDB HAA

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 544 Kortessem Aan de Dorpsstraat in het centrum van Kortessem zijn vanmorgen vijf mensen om het leven gekomen, nadat hun auto in de gevel van een café terecht kwam. Het ongeval gebeurde kort na zes uur, ter hoogte van het kruispunt met de Hasseltsesteenweg. Het parket heeft de wagen met de inzittenden erin laten wegslepen. Eén van de slachtoffers is de beloftevolle voetballer Mo Nitcheu (19) van STVV. Ook in Dilsen-Stokkem, in het noorden van de provincie, viel vanmorgen al een dode bij een verkeersongeval, en in buurgemeente Borgloon stierf later op de dag nog een motard.

De bestuurder van de Audi verloor om iets na zessen vanochtend de controle over zijn wagen, en ging van de rijbaan. De wagen boorde zich aan hoge snelheid in de gevel van het café op de hoek van het kruispunt. Het café ‘Den Hoek’ was al enkele maanden gesloten, en er was dus gelukkig niemand aanwezig. Alle slachtoffers, vier mannen en een vrouw, vielen in de wagen met buitenlandse, naar verluidt Bulgaarse, nummerplaten.

Het duurde even vooraleer de politie alle inzittenden kon identificeren. Dat is inmiddels wel gebeurd. Eén van de inzittenden bleek de beloftevolle voetballer Mo Nitcheu te zijn van STVV. “Met diepe droefnis nemen wij afscheid van één van onze beloftevolle spelers,” zo laat de club weten. “Vanuit de STVV-familie wensen we de familie en vrienden van Mo heel veel sterkte toe met dit grote verlies.” Gisteren viel de 19-jarige Nitcheu nog bij de Kanaries in tijdens de oefenwedstrijd tegen VVV Venlo. Die wedstrijd eindigde op 3-3.

Met diepe droefenis nemen wij afscheid van één van onze beloftevolle spelers, Mo Nitcheu. Vanuit de STVV-familie wensen we de familie en vrienden van Mo heel veel sterkte toe met dit grote verlies.



De omgeving werd na het ongeval afgezet. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. De schade aan het gebouw is aanzienlijk.

“Tragische ochtend”

“Het is een tragische ochtend voor Kortessem”, zegt Tom Thijsen, burgemeester van Kortessem, aan Belga. “Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden van de slachtoffers. Het voertuig kwam van Tongeren aan hoge snelheid en heeft zich toen in het gebouw geboord. De inzittenden waren op slag dood.” Volgens Het Nieuwsblad hadden de vijf slachtoffers de hele nacht gefeest in discotheek de Versuz in Hasselt en waren ze op weg naar Maastricht.

“De auto is geruimd en met de inzittenden naar de politie gebracht, waar een team de slachtoffers uit het voertuig heeft gehaald”, aldus nog Thijsen. Dat gebeurde om het onderzoek zo discreet mogelijk te kunnen uitvoeren.” De hulpdiensten hadden 6 uur nodig om de identiteit van de slachtoffers te achterhalen. De nabestaanden werden ondertussen ingelicht.”

Niet eerste keer

Het café staat te koop en was leeg op het moment van het ongeval. De eigenaar was zwaar onder de indruk na het ongeval. “Het is niet de eerste keer dat een wagen zich in de gevel boort”, aldus eigenaar Etienne Steegmans. “Tien jaar geleden gebeurde het al eens, toen reed een vrachtwagen er langs de andere kant in. Nu is het veel erger natuurlijk. Misschien moeten we toch eens Wegen en Verkeer contacteren dat het hier toch niet zo veilig is. De schade aan het café is voor de verzekering, maar de dodelijke slachtoffers worden niet door de verzekering gedekt.”

Doden in Dilsen-Stokkem en Borgloon

Op de Rijksweg in Rotem, een deelgemeente van Dilsen-Stokkem, was vanmorgen al een dode gevallen. Rond 5.45 uur reed een auto met hoge snelheid in op een leegstaand huis. Door de klap vloog de auto in brand en die sloeg over op de gevel van de woning. De brandweer moest ter plaatse komen en een deel van het dak openleggen om de brand volledig te kunnen blussen. De bestuurder overleefde het ongeval niet. In Borgloon kwam de begeleider (56) van een wielertocht rond het middaguur dodelijk ten val met zijn motorfiets. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij bezweek aan zijn verwondingen.

Zeven doden in 2014

Het ongeval in Kortessem is het zwaarste in Limburg sinds 2014. Op vrijdagnacht 8 maart 2014 kwamen zeven jongeren uit Leopoldsburg, allen tussen de 15 en 23, om het leven toen hun BMW op de E314 met hoge snelheid achteraan op een vrachtwagen reed. Hun wagen vatte meteen vuur, de jongeren hadden geen schijn van kans.