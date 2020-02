Baasjes kapot van verdriet nadat burgemeester pitbull laat inslapen: “Een tweede kans was op zijn plaats geweest” Marco Mariotti

01 februari 2020

16u06 4 Kortessem Burgemeester Tom Thijsen (CD&V) uit Kortessem krijgt de wind van voren nadat hij een pitbull heeft laten inslapen. De hond brak begin deze week los en beet een ander hondje uit de straat dood. Thijsen spreekt over het garanderen van de openbare orde en besloot de hond te laten inslapen. “Hij had nochtans beloofd om het dier te laten checken door een tweede gedragstherapeut", zegt baasje Nathalie Pavan.

Het was maandag dat Blue - de gekruiste stafford met een pitbull - in Kortessem losbrak en het hondje van buurtbewoners doodbeet. De eigenaars van het hondje sloegen de stafford daarop stevig in elkaar en de politie moest ter plaatse komen. “Ik heb toen drie bestuurlijke maatregelen genomen”, vertelt Thijs. “Het dier mocht de woning niet verlaten en moest gemuilkorfd rondlopen. De omheining moest overal perfect in orde worden gemaakt. Vervolgens zou ook een gedragstherapeut moeten oordelen over de toestand van het dier.”

Die therapeut stelde vast dat het dier zacht is in de eigen omgeving, maar naar vreemden onaanvaardbaar gedrag vertoont. “Daarbij bleek duidelijk dat de baasjes geen gezag hebben over het dier, en zijn gedrag niet kunnen stoppen. Iets dat je op een hondenschool had kunnen leren, maar dat is hier nooit gebeurd”, weet Thijsen.

‘Second opinion’

Het verslag leidde tot de derde maatregel: het laten inslapen van Blue, omdat het dier volgens Thijsen nooit meer het juiste gedrag zou aangeleerd krijgen. “Dat vinden we een brug te ver”, zegt Steve Geerdens, raadsman van Nathalie. “Ik heb meteen contact opgenomen met de burgemeester en laten weten dat we de gemeente zullen dagvaarden in kortgeding. Op die manier wilden we via de Raad van State het besluit laten schorsen. Tegelijk wilden we een externe gedragstherapeut inschakelen voor een ‘second opinion’. Aangezien de hond intussen naar het dierenasiel was overgebracht, was er geen enkel potentieel gevaar.”

Als ik de klacht niet zou intrekken, ging hij de hond meteen laten in slapen en had ‘ik de trekker overgehaald’. Advocaat Steve Geerdens

Volgens Geerdens ging Thijsen akkoord met zijn voorstel en beloofde hij hem de uitspraak van de rechtbank af te wachten voor hij het besluit zou laten uitvoeren. Tot vrijdag een gerechtsdeurwaarder voor de deur stond van het gemeentehuis. Thijsen belde rond 10.30 uur meteen naar Geerdens en vroeg wat deurwaarder daar deed. “Als ik de klacht niet zou intrekken, ging hij de hond meteen laten inslapen en had ‘ik de trekker overgehaald’”, zegt Geerdens.

“Nochtans stuurde ik eerst woensdag én ook vrijdagochtend om 9.04 uur een mail met de aankondiging van de dagvaarding in kortgeding. Ik heb een leesbevestiging gehad om 9.14 uur van de burgemeester, en enkele minuten later al belde het dierenasiel in Sint-Truiden. Ze hadden daar plots de opdracht gekregen de hond te laten inslapen. In elk geval: de burgemeester heeft zijn woord niet gehouden, en heeft ondanks belofte van afwachting toch zijn besluit laten uitvoeren.”

Kwalijk nemen

Thijsen reageert en zegt dat hij dinsdag zijn besluit al had kunnen laten uitvoeren, maar openstond voor dialoog. “Maar ik laat mij niet intimideren. We moeten op dergelijke momenten de emoties kunnen loskoppelen en gezond verstand gebruiken. Als de hond ooit toch iemand zou aanvallen na zo’n verslag van de therapeut, zou ik het mezelf eeuwig kwalijk nemen.”

Nathalie, haar partner en zoon zijn er kapot van. “Nooit heeft Blue iemand aangevallen of was hij agressief, en hij kan wèl om met vreemden. Ik ben nagelstyliste en al jaren komen hier tal van klanten. Hij snuffelt, likt velen, en is speels. Ik kreeg massaal reacties, niemand begrijpt het. Natuurlijk is het erg dat het ander hondje gedood is, maar het mijne daarom laten inslapen? We waren onze omheining al aan het aanpassen.”

Afscheid

De hond wordt binnenkort gecremeerd. “Het feit dat ze hem toch hebben laten inslapen zonder ons te verwittigen en zonder afscheid van te kunnen nemen, valt ons erg zwaar.”