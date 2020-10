Airsoft materialen gestolen in Kortessem Birger Vandael

10 oktober 2020

19u14 0 Kortessem In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn er bij Jonas Claesen uit Wintershoven bij Kortessem tal van airsoft materialen gestolen. Wie een tip heeft, kan contact opnemen via 0496499296.

Airsoft is een veldslagsimulatiesport waarbij twee teams het tegen elkaar opnemen om missie(s) te volbrengen, het is dus vergelijkbaar met paintball. De diefstal vond plaats aan de Wintershovenstraat. “Tot de buit behoren onder meer drie ‘M4 Rifles’ een aantal vesten en nog een hele reeks andere geweren. Eén van deze schiettoestellen is roze en een andere heb ik zelf gespoten met zwart-groene doodskoppen”, laat de jonge sportieveling nog weten. “Gelukkig heb ik een beeld van de bestelwagen van de dieven.”