23 jaar na datum brengt Kortessemse DJ Ward een nieuwe versie uit van Fiocco’s ‘Afflitto’ Dirk Selis

26 februari 2020

10u32 0 Kortessem ‘I’ve been waiting far too long. Let me make you completely mine’ waren de eerste 2 zinnen van Fiocco’s ‘Afflitto’, een nummer waarmee de band 23 jaar geleden een groot nationaal en internationaal succes scoorde “In de jaren negentig was Fiocco een naam. Vandaag brengt de bekende Kortessemse DJ Ward de song opnieuw uit. Digitaal maar ook op vinyl.

“Als jonge gast achter de draaitafels tijdens mijn eerste fuiven in het KLJ heem van Kortessem was ik meteen fan van dit nummer, dat een geweldige opbouw heeft en waar je destijds de hele tent gek mee kreeg”, vertelt de Kortessemse Ward Houbrechts a.k.a DJ Ward die samen met producer Jan Vervloet een nieuwe versie opnam. “Nog steeds, want ik speel hem standaard in mijn setlist. Het is een enorme eer als je met de originele bedenker 23 jaar na datum een nieuwe versie mag maken. Samen hebben we uren in de studio gezeten om naar buiten te komen met een 2020-versie. Het tempo is wat vertraagd, maar de opbouw van de song hebben we behouden en een eigentijds karakter gegeven. Van de iconische melodielijn zijn we afgebleven, want dat is één van de sterktes van dit nummer. De digitale release is voorzien op 5 maart en verschijnt gelimiteerd op vinyl.”

Vinyl

Door de samenwerking met Discomat uit Herk-de-Stad verschijnt de nieuwe ‘Afflitto’ ook op vinyl. “Vinyl is opnieuw erg populair”, zegt Tom Willems van het Vinylfabriekje Discomat uit Herk-de-Stad. “Muziekliefhebbers, verzamelaars en heel wat dj’s vinden het fijn om op die manier naar muziek te luisteren. We doen dat met een dikke knipoog naar de jaren ‘90. Toen speelden de dj’s alleen maar met vinyl, maar ondertussen zijn de blinkende zwarte schijfjes met kleurrijke hoezen weer helemaal hot. Voor muziekliefhebbers, dj’s en verzamelaars is het een collectors-item, gelimiteerd en dat nota bene door de enige vinylperserij in ons land is geperst. Net als 40 jaar geleden, wordt bij ons nog steeds alles ambachtelijk, voor een groot stuk met de hand gemaakt & verpakt, waardoor het een arbeidsintensief en tijdrovend proces is. Vroeger werden hier ook al alle House- en Dance-vinyls geperst, dus ik vermoed dat de originele ‘Afflitto’ hier ook werd gedrukt.”

De nieuwe ‘Afflitto’ van DJ Jan Vervloet vs DJ Ward is digitaal beschikbaar, vanaf 5 maart. De vinyl werd geperst als collectors-item. Wie de originele Fiocco en DJ Ward aan het werk wil zien kan dat op zaterdag 21 maart, want dan zijn beiden te gast op ‘I love the 90’s – The party’ dat plaatsvindt in de Hasseltse Ethias Arena. Tickets en info vind je op www.ilovethe90s.be