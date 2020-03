“Dit getuigt van een ongelofelijk cynisme”: Krotbazenfamilie Appeltans kapt 100-jarigen eiken zonder vergunning Dirk Selis

02 maart 2020

16u30 0 Kortessem In het kasteelpark Jongenbos in Kortessem zijn er massaal bomen gekapt. De familie Appeltans zou er 100 jaar oude Eikenbomen kappen, zonder toelating. Eerder zijn ze al veroordeeld voor soortgelijke feiten in Hoeselt.De burgemeester van Kortessem wil de familie nu gerechtelijk vervolgen.

Het kasteel Jongenbos en het bijhorende park zijn beschermd. Maar toch zijn er onlangs bijna 100 jaar oude bomen gekapt, en niet alleen de zieke populieren waarvoor de eigenaar de toelating kreeg. Volgens de buurtbewoners waren de populieren dan wel kaprijp. “Maar er stonden ook elzen en eikenbomen die 100 jaar zijn. Die hoefden helemaal niet omgehakt te worden. Er is ook een houtkant van 400 meter lang gelijk gemaakt met de grond. Om te wenen”, zeggen de buurtbewoners die liever niet met hun naam in de krant willen. “Die man laat zich omringen met advocaten die wij nooit kunnen betalen. We zijn dus op ons hoede.”

Familie Appeltans

De eigenaar van het bos is geen onbekende voor het gerecht. Het gaat om Arnold Appeltans, de zoon van de familie Appeltans, die vervolgd wordt voor huisjesmelkerij in Leuven. En de familie wordt nu dus ook aangeklaagd voor het illegaal kappen van bomen, zowel rond het kasteel van de vader in Hoeselt, als dat van de zoon in Kortessem. Gemeenteraadslid Serge Voncke (Best Groen) van Hoeselt zegt dat Appeltans in Hoeselt de voorbije jaren zeven hectare populieren, hoogstambomen en hagen gekapt heeft, om de bestemming van de grond te wijzigen naar akkerland voor gewassen. “Helaas kennen wij hen ook als mensen die de regels consequent aan hun laars lappen. Laat ons hopen dat de illegale kappingen in Kortessem de zaken nu eens in een stroomversnelling brengen.”

Ongelooflijk cynisme

“Wij hebben kennis van het feit dat het Vlaams Gewest, afdeling natuurinspectie er de nodige vaststellingen gedaan heeft”, zegt burgemeester Tom Thijssen (CD&V) van Kortessem. “Wij wachten nu deze vaststellingen middels het daartoe strekkende PV af. Bij ontvangst sluiten wij ons daarbij aan wat wil zeggen dat wij samen met de diensten van de Inspectie om gerechtelijke vervolging zullen verzoeken. Deze inbreuken zijn ongeoorloofd en getuigen van een ongelooflijk cynisme. Die familie volgt werkelijk geen god noch gebod. Meer nog dan een gerechtelijke veroordeling of geldboetes verwachten we een herstel in natura door middel van een heraanplant. Bij de controle en het toezicht om deze plicht tot heraanplant vragen we ook de steun van de Vlaamse Minister, bevoegd voor omgeving. De inspectiediensten van het Vlaams Gewest heeft een tekort aan middelen en aan inspecteurs om tijdig de nodige vaststellingen te doen én toe te zin om de plicht tot heraanplant. Lokale besturen kunnen niet zonder de steun van de Vlaamse overheid om deze inbreuken de wereld uit te krijgen.”